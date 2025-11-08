wechselnd bewölkt
Nach Absturz: UPS stoppt Einsatz aller MD-11-Frachtflugzeuge

A UPS MD-11 takes off from its World Port facility at the Louisville Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky, Thursday, November 6, 2025.
MD-11-Flugzeuge machten etwa 9 Prozent der Flotte von UPS Airlines aus.Bild: imago-images.de

Nach Absturz: UPS stoppt Einsatz aller MD-11-Frachtflugzeuge

Der US-Paketdienst UPS nach dem Absturz einer Frachtmaschine mit mindestens 13 Toten seine gesamte MD-11-Flotte vorerst am Boden.
08.11.2025, 13:0408.11.2025, 13:05

«Aus Gründen der Vorsicht und im Interesse der Sicherheit haben wir beschlossen, unsere MD-11-Flotte vorübergehend stillzulegen», teilte UPS am Freitag (Ortszeit) in Atlanta mit. Die Stilllegung trete sofort in Kraft.

MD-11-Flugzeuge machten etwa 9 Prozent der Flotte von UPS Airlines aus. Die Entscheidung sei auf Empfehlung des Flugzeugherstellers getroffen worden.

Es seien Notfallpläne erstellt, um sicherzustellen, Kunden weltweit weiterhin zu beliefern, betonte der Logistikkonzern.

Mindestens 13 Tote

Am späten Dienstagnachmittag (Ortszeit) war das Frachtflugzeug von UPS nach dem Start in einem Aussenbezirk der Grossstadt Louisville im US-Bundesstaat Kentucky über einem Industriegebiet abgestürzt. Bürgermeister Craig Greenberg hatte zuletzt auf der Plattform X geschrieben, die Zahl der Todesopfer sei inzwischen auf 13 gestiegen.

Warum die Maschine abstürzte, ist noch nicht geklärt. Der US-Flugzeugbauer Boeing hatte nach der Übernahme von McDonnell Douglas 1997 das MD-11-Programm weitergeführt.

Zahl der Opfer bei US-Flugzeugabsturz steigt auf zwölf – weitere Tote befürchtet

(sda/dpa)

