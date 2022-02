Novartis hat im vergangenen Jahr 24 Milliarden Dollar Reingewinn erzielt

Novartis hat im vergangenen Jahr einen Gewinnsprung gemacht. Unter dem Strich fuhr der Pharmakonzern 24 Milliarden Dollar Reingewinn ein nach 8.1 Milliarden im Vorjahr, wie Novartis am Mittwoch bekannt gab. Alleine der Verkauf der Beteiligung an Konkurrentin Roche spülte 14.6 Milliarden in die Kasse. (sda/awp)