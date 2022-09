Wird es in den Migros-Supermärkten bald stockdunkel sein? Nein, aber in einigen Filialen der Gruppe laufen Tests, um Energie zu sparen. bildmontage: watson.ch/fr

«Operation Putin»: Die Migros führt Tests mit der Beleuchtung durch

Um möglichen Blackouts vorzubeugen und die Härte des kommenden Winters zu zähmen, hat der orangefarbene Riese Tests gestartet, unter anderem in einem seiner Supermärkte in La Neuveville (BE). Bereite dich darauf vor, Migros-Eistee in einer gedämpften Atmosphäre zu kaufen.

Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!

Antoine Menusier, Fred Valet / watson.ch/fr

Migros-Supermarkt in La Neuveville, Kanton Bern, am Freitagmorgen. Die Filiale hat soeben ihre Türen geöffnet. Die Angestellten sind mit dem Aufbau beschäftigt, die ersten Kunden füttern ihre Einkaufswagen. Die Neonröhren an der Decke, die sonst viel grelles Licht spenden, halten sich zurück. Es ist nicht dunkel, aber das Licht in den Regalen ist gedämpft. Die grossen Einzelhandelsketten waren schon immer darauf bedacht, ihr Sortiment übermässig dem Heisshunger der Menschen auszusetzen.

Wir können dem Drang nicht widerstehen, unsere eigenen Laternen zu erleuchten, und begeben uns auf die Suche nach Informationen bei einem Angestellten. Er sagt: «Wir befinden uns mitten in der Operation Putin! Derzeit werden Tests durchgeführt, um Personal und Kunden an weniger Licht im Laden zu gewöhnen.»

Die Diskussion wird fortgesetzt. Man erklärt uns, dass im Moment nur das Personal von den Übungen betroffen sei. Im Laufe der Wintermonate würden die Kunden dann auch mit einer gedämpften Beleuchtung zu tun haben. «Die Lichtbeschränkungen werden hauptsächlich morgens stattfinden. Die Monate Januar und Februar werden am kritischsten sein.»

Eine kurze E-Mail an den Sprecher der Migros in Zürich, um etwas mehr zu erfahren. «Die Migros hat ein professionelles und bewährtes Krisenmanagement-System eingerichtet», heisst es. «Verschiedene mögliche Szenarien werden darin regelmässig geübt und vorbereitet.»

Und was steckt hinter den Übungen und Vorbereitungen wie die, die am Freitagmorgen in der Filiale in La Neuveville stattfanden? «Sie werden verstehen, dass wir nicht über Szenarien, Hypothesen oder laufende Übungen kommunizieren, sondern nur über das, was konkret umgesetzt oder beschlossen wurde.» Weiter schreibt die Migros:

«In Ihrem Fall fand es das Filialteam gut, ein bisschen mehr zu erzählen als geplant. Das kam sicher von Herzen und zeigt die Nähe der Migros zu ihren Kunden. Ich kann hingegen weder bestätigen noch dementieren, was gesagt wurde.» Tristan Cerf, Sprechr der Migros.

Wir werden also nicht mehr über das «Trainingslager» in La Neuveville erfahren. Oder ob im Rest des Landes weitere Tests unter realen Bedingungen durchgeführt werden.

Schliessung einiger Filialen im Winter

Dass sich ein grosses Unternehmen wie die Migros auf den harten Winter, drohende Engpässe und mögliche bevorstehende Blackouts vorbereitet, ist natürlich nicht überraschend. «Zu diesem Zweck stehen wir in regelmässigem Kontakt mit den Bundes- und Kantonsbehörden sowie mit den wichtigsten Ansprechpartnern in diesem Bereich», so die Migros.

Die Migros hat kürzlich angekündigt, dass sie auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten wird. In der vergangenen Woche hatte der Chef des orangen Riesen im Blick bereits einige Szenarien durchgespielt, bis hin zum schlimmsten Fall: der Schliessung einiger Filialen.