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Der Ölpreis steigt wieder

Der Ölpreis steigt wieder

15.05.2026, 08:5115.05.2026, 08:51

Die Ölpreise sind nach der jüngsten Beruhigung wieder gestiegen. Die Notierungen haben sich auf Wochensicht deutlich verteuert, da die für den Ölhandel entscheidende Strasse von Hormus faktisch geschlossen bleibt.

Die Nordseesorte Brent ist bis auf rund 107 US-Dollar je Barrel gestiegen und liegt damit im Wochenverlauf etwa sechs Prozent im Plus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli war zuletzt um gut 1,3 Prozent teurer und kostete 107.14 US-Dollar. Am Markt stehen die Ergebnisse des Gipfeltreffens zwischen den USA und China im Fokus.

US-Präsident Donald Trump äusserte sich widersprüchlich zur Lage in der Strasse von Hormus: Dem Sender Fox News sagte er, die USA bräuchten die Wasserstrasse nicht, erklärte später jedoch bei einem Auftritt mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking, man wolle die Meerenge offen halten. (sda/awp/dpa)

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