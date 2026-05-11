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Kindersitz aus dem Onlineshop: Bund warnt wegen Todesgefahr

«Todesgefahr» aus dem Onlineshop: Bund warnt vor Pseudo-Kindersitz

11.05.2026, 12:2411.05.2026, 14:24

Das Bundesamt für Strassen warnt vor einem vermeintlichen Auto-Kindersitz aus Onlineshops. Werde das Produkt bei Autofahrten verwendet, bestehe bei einem Unfall Verletzungs- und sogar Todesgefahr.

Das Produkt werde von wohnherz.ch unter der Bezeichnung «Schützende Autositzpolsterung für Kinder» und von edelkraftshop.ch als «TravelSafeTM-Tragbarer Hochstuhl für Baby – Sicherheit und Komfort unterwegs» in verschiedenen Farben angeboten, hiess es am Montag auf der Produkterückruf-Website «Recallswiss» des Bundes.

Kindersitz Warnung Astra Todesgefahr China Hersteller
Der angebliche Kindersitz ist keiner, der schützt.Bild: Bundesamt für Strassen Astra

Es handle sich dabei nicht um eine vorschriftsgemässe Kinderrückhaltevorrichtung, hielt das Bundesamt fest. Die vorgeschriebene Schutzwirkung sei nicht gegeben.

In der Verpackung des Produkts befinden sich den Angaben zufolge diverse Hinweise des Herstellers in chinesischer Sprache. Gemäss KI-Übersetzung der Hinweise deklariere der Hersteller klar, dass es sich nicht um einen Kindersitz für das Auto handle.

Mehrere zusammen mit dem Warntext verbreitete Fotos zeigen eine Art Sitzpolster mit Gurten und Kopfstütze, das mit einem Auto-Kindersitz kaum etwas gemeinsam hat. (sda)

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