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SBB-Verwaltungsrat: André Wyss ist neuer Präsident

André Wyss ist der neue Verwaltungsratspräsident der SBB

29.04.2026, 14:5029.04.2026, 14:50

André Wyss ist am Mittwoch zum neuen Verwaltungsratspräsidenten der SBB gewählt worden. Er folgt auf Monika Ribar, die ihr Amt wegen einer Amtszeitbeschränkung abgibt.

Die Wahl erfolgte an der ordentlichen Generalversammlung in Bern, teilten die SBB am Mittwoch mit. Die Eidgenossenschaft sei dabei durch das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) vertreten gewesen. Wyss übernimmt das Amt per sofort.

Andre Wyss Verwaltungsrat Präsident SBB
André Wyss ist neuer Verwaltungsratspräsident der SBB.Bild: SBB

Seine Vorgängerin Monika Ribar schied nach zwölf Jahren im Verwaltungsrat aus, zehn davon amtete sie als Präsidentin. Grund für ihren Abgang war die erreichte maximale Amtszeit.

Früher bei Novartis und Implenia

Der neue Präsident gehört dem SBB-Verwaltungsrat seit einem Jahr an. Er war früher in der Konzernleitung von Novartis und bis März 2025 CEO des Schweizer Bau- und Immobiliendienstleisters Implenia.

Die Generalversammlung wählte zudem vier neue Mitglieder in das Gremium: Maria-Antonella Bino, Dino Cauzza, Dominique Pierre Locher und Anna Barbara Remund. Sie ersetzen die bisherige Präsidentin Monika Ribar, Vizepräsident Pierre-Alain Urech, der aus Altersgründen ausscheidet, sowie Georg Kasperkovitz und Clara Millard Dereudre.

Die neuen Mitglieder ergänzten das Gremium fachlich und würden zur Kontinuität sowie zu neuen Impulsen für die SBB beitragen, teilten die SBB weiter mit. (sda)

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