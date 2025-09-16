wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Reisen

Duty Free am Flughafen: Wann Waren wirklich günstiger sind

Einkaufen von Alkohol in den Porto Duty Free Shops, Aeroporto Francisco Sa Carneiro, Flughafen Porto, Portugal, Europa Alcohol shopping in Porto Duty Free shops, Aeroporto Francisco Sa Carneiro, Porto ...
Alkohol, Tabak, Schokolade oder Parfüms sind typische Duty-Free-Produkte.Bild: www.imago-images.de

Teure Duty-Free-Produkte: Darauf solltest du achten

Auf dem Weg zum Flugzeug oder kurz nach der Landung locken Duty-Free-Shops und Travel-Value-Läden mit scheinbaren Schnäppchen. Doch günstig ist kaum etwas. Wie die Shops die Preise rechtfertigen.
16.09.2025, 12:2616.09.2025, 12:44

Wer mit dem Flugzeug verreist, geht auf dem Weg in der Regel zweimal durch eine Parfümwolke. Der Duft der Duty-Free-Läden steigt Reisenden sofort in die Nase, neben den Flacons stehen Berge von Toblerone-Riegeln, literweise Wodka und Whisky und Regale voller Zigarettenstangen.

Die Produkte werden häufig als Sonderaktion angepriesen und etliche Menschen können dem Kaufdrang nicht widerstehen. Grund dafür ist aber nicht ein tatsächliches Schnäppchen, sondern die Chemie, wie die Welt schreibt. Denn die Waren sorgten dafür, dass im Gehirn Dopamin ausgeschüttet werde, heisst es im Bericht. Deswegen wolle man den Zustand der Euphorie unbewusst verlängern, was zu einem Kauf verleitet.

Anbieter rechtfertigen Preise mit Service und Qualität

Im Bericht werden die Preise in den Shops genauer angeschaut. Und es zeigt sich: Günstiger ist hier kaum etwas. Die Produkte kosteten teilweise doppelt so viel wie in normalen Discountern oder online. «Ein Kauf am Flughafen macht nur Sinn, wenn man in letzter Minute Mitbringsel braucht. Ansonsten ist es Wucher», sagt denn auch Yvonne Vollmer, Juristin der Verbraucherzentrale Hamburg, gegenüber dem Portal.

Die Anbieter widersprechen auch nicht der Aussage, dass die Produkte teurer sind. Aber: Vergleiche mit Discountern oder Online-Handel griffen zu kurz, heisst es etwa beim deutschen Unternehmen Heinemann. Schliesslich biete man Qualität, Vielfalt und Kaufberatung.

Hast du schon einmal in einem Duty-Free-Shop am Flughafen etwas gekauft?
An dieser Umfrage haben insgesamt 527 Personen teilgenommen

Ein Vergleich lohnt sich

Tatsächlich hängt es auch vom Start- und Reiseziel ab, ob man bei solchen Läden tatsächlich spart. Und von den Produkten. Innerhalb der EU gibt es nämlich seit 1999 keine Befreiung von Einfuhrabgaben mehr. Es muss also alles beim Zoll angemeldet werden. Von ausserhalb der EU sind ausserdem nur bestimmte Reisefreimengen und Wertfreigrenzen erlaubt. Was darüber liegt, muss verzollt werden.

Am Ende lohnt sich immer ein kurzer Preisvergleich. Dann wird schnell klar, ob es sich tatsächlich um ein Schnäppchen handelt. (vro)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
22 Dinge (und Leute), die dir am Flughafen begegnen könnten
1 / 24
22 Dinge (und Leute), die dir am Flughafen begegnen könnten
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Bei dieser Landung am «spektakulärsten Flughafen der Welt» bricht ein Fahrwerk ab
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
20 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
M.K.
16.09.2025 12:41registriert Dezember 2022
"Schliesslich biete man Qualität, Vielfalt und Kaufberatung." - Kundenberatung. Im Gewusel am Flughafen. Die grandiose Vielfalt der immergleichen 3 standard Jameson, Chivals Regal oder Johnny Walker Fusel (siehe Bild), die es an jeder Ecke gibt. Mit besonders hoher Qualität. Selten so gelacht :D
310
Melden
Zum Kommentar
20
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Das war mal unsere Zukunft
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
2
Hausmeister genervt: «Laubbläser-Verbot kommt von Leuten, die keine Ahnung haben»
3
Toma wechselt in die zweite polnische Liga +++ Ramona Bachmann verlässt Houston
4
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
5
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
Meistgeteilt
1
Tusk: Drohne über Präsidentenpalast «neutralisiert» ++ Neue Unterstützung für Nato-Einsatz
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet
4
«Crazy Money in the Mountains» oder cleveres HCD-Management?
5
Ditaji Kambundji sprintet zu Gold – und die Kommentierenden drehen durch
EZB lässt Leitzinsen unverändert - Sorgen um Frankreich
In politisch unsicheren Zeiten lässt die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen im Euroraum unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent, wie die EZB am Donnerstag mitteilte.
Zur Story