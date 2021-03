Die Migros gibt ihren Produkten neu Noten (– und nicht nur gute)

«Wir sind nicht nur Konsumenten»

Josef Zisyadis, was halten Sie von der Migros-Initiative?

Ich denke, es ist sehr gut, es ist ehrenwert, die Erwartungen der Esser zu erfüllen. Aber man muss auch sehen, dass es nach all den Lebensmittelskandalen eine grosse Vertrauenskrise gibt. Angesichts der Erwartungen der Bevölkerung können die Produzenten und Händler nicht in ihrem Elfenbeinturm bleiben, sie spüren, dass sie etwas tun müssen. Nach und nach müssen wir den Essern eine echte Rolle geben. Wir sind nicht nur Konsumenten, es muss normal werden, uns zu informieren.



Inwiefern ist dieses Tool ein Gewinn für die Verbraucher?

An sich bin ich kein grosser Fan von diesen ganzen Bewertungssystemen, wir wollen ja auch nicht, dass das Produkt zu einem Weihnachtsbaum wird. Aber es ist nützlich für den Verbraucher, eine schnelle Referenz zu haben, um zu wissen, ob es gut ist oder nicht. Das Label erleichtert die Auswahl. Vielleicht nehme ich ein Produkt trotzdem, weil es am billigsten ist, aber zumindest bin ich informiert.



Warum ist es für uns wichtig, besser informiert zu sein?

Wir stehen am Ende der Kette, aber wir sind nicht einfach Menschen, die schlucken, was andere zubereiten. Auch wir haben unsere Befindlichkeiten. Die Esser sollten gleichberechtigte Partner mit den Erzeugern, Verkäufern und Köchen sein. Die Zukunft besteht meiner Meinung nach darin, dass der Respekt vor dem Verbraucher zu einem Reflex werden muss. Ich hoffe, dass dies einen Dominoeffekt haben wird.



Geht die Migros mit ihren Noten weit genug oder sehen Sie Verbesserungspotenzial?

Es ist gut genug, dass ein grosses Unternehmen beschlossen hat, ein solches System einzuführen. Das ist ein erster Schritt, aber es gibt noch viel Raum für Verbesserungen. Wenn wir weiter gehen wollen, müssen die Regeln völlig transparent sein. Ein klassisches Etikett ist mit einem Satz von Spezifikationen verknüpft. Aber in diesem Fall hat die Migros die Kontrolle über ihr Rating. Ich hoffe, sie werden ihre Kriterien ins Internet stellen. Auch andere Organisationen, wie Slow Food, sollten in den Prozess einbezogen werden. Meiner Meinung nach ist dies die Glaubwürdigkeit, die sie in Zukunft anstreben sollten.



Die Migros geht das Risiko ein, dass einige ihrer Produkte in den Augen ihrer Kunden abgewertet werden. Was meinen Sie, wonach sie suchen?

Ich glaube nicht, dass die Migros ein so grosses Risiko eingeht, denn leider ist es immer noch der Geldbeutel, der über vieles entscheidet. Das Recht auf Nahrung sollte das Recht auf hochwertige Nahrung sein, nicht auf mittelmässige Nahrung. Die Migros versucht zu zeigen, dass sie sich über das Thema Gedanken macht – angesichts des aktuellen Drucks mussten sie es tun.