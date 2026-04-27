Alle Schokoladenfiguren der Schweizer Firma Lindt werden in Aachen, Deutschland produziert. Bild: KEYSTONE

Weniger Nachfrage: Lindt fährt Produktion in deutschem Werk zurück

Im Aachener Lindt-Werk sinkt die Auslastung. Nach zwei Jahren im Dauerbetrieb kehren viele Beschäftigte zu freien Wochenenden zurück. Woran liegt das?

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Das Lindt-Werk in Aachen reduziert seine Produktion nach zwei Jahren im 4-Schicht-Betrieb wieder. Wie die «Aachener Zeitung» berichtet, stelle das Unternehmen an vielen Anlagen auf zwei und drei Schichten an Werktagen um.

Das Werk hat eine besondere Rolle im Konzern. Schokoladenfiguren wie Weihnachtsmänner, Osterhasen und Teddys werden ausschliesslich in Aachen produziert und weltweit exportiert. Diese Hohlkörperproduktion läuft weiterhin im 4-Schicht-Betrieb.

Aachener Werk von Lindt: Ostergeschäft sei nicht der Grund

Grund für die Umstellung ist laut internen Angaben nicht das Ostergeschäft in Deutschland. Lindt hatte damals aufgrund von Preisanstiegen Kritik einstecken müssen: Der 200-Gramm-Osterhase kostete in dieser Saison 8.99 Euro – im Vorjahr lag der Preis noch bei 6.99 Euro. Das entspricht einem Anstieg von rund 28 Prozent. Für einen 50-Gramm-Hasen wurden 3.29 Euro fällig – ein Kilopreis von mehr als 65 Euro.

Stattdessen flacht laut Jülich die Nachfrage nach bestimmten Produkten ab. Er verwies auf einen langanhaltenden Hype um die Schokolade «Dubai Style». Die hohe Nachfrage habe das Werk zeitweise stark ausgelastet. Diese Entwicklung habe sich nun normalisiert.

Einige Beschäftigte verlieren durch die Umstellung Zuschläge für Wochenend- und Feiertagsarbeit. Der Betriebsrat betont jedoch den Gesundheitsschutz. Ein dauerhafter 4-Schicht-Betrieb sei belastend.

Lindt in Aachen: Niedrigere Preise für Weihnachten angekündigt

Personalchef Martin Allerchen sieht in den Schwankungen einen üblichen Verlauf. Die Produktionsmengen einzelner Bereiche würden sich regelmässig verändern. Eine abschliessende Bewertung des Ostergeschäfts stehe noch aus. Der Nachverkauf laufe, zudem führe das Unternehmen Gespräche mit dem Handel.

Für das Weihnachtsgeschäft kündigte Lindt bereits niedrigere Preise an. Das Unternehmen erwartet stabile Geschäfte. Die rund 1800 festangestellten Mitarbeiter in Aachen müssen sich laut Allerchen keine Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen.

Das Werk hat eine besondere Rolle im Konzern. Schokoladenfiguren wie Weihnachtsmänner, Osterhasen und Teddys werden ausschliesslich in Aachen produziert und weltweit exportiert. Diese Hohlkörperproduktion läuft weiterhin im 4-Schicht-Betrieb.