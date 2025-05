Rendite-Deckel: Initiative will Kostenmiete durchsetzen und Mietzinskontrolle einführen

Hauseigentümerin in der Mieten-«Arena»: «Dann wollen alle am Zürichsee wohnen»

Viel wichtiger wären flexiblere Bauvorschriften und schlankere Bewilligungsverfahren: «Nur wenn mehr Wohnungen entstehen, kann der Druck auf die Mieten nachhaltig gesenkt werden.» Eine rein renditebasierte Kontrolle wäre in der Praxis auch kaum umsetzbar. Das würde eine «enorme Bürokratie» auslösen: «Jede Wohnung müsste regelmässig betreffend Zustand, Ausbaustandard und Kostenstruktur überprüft werden.»

Am Freitag hat der Mieterverband die Initiative mit einer Aktion auf dem Bundesplatz lanciert. Am 3. Juni startet die Unterschriftensammlung.

Was die automatischen Mietzinskontrollen betrifft, bleibt die Initiative derweil vage. Braucht es dafür ein neue staatliche Stelle? Sollen die bestehenden Schlichtungsstellen diese Aufgabe übernehmen? Dazu findet sich weder im Initiativtext noch in den Unterlagen des Mieterverbands etwas Konkretes. «Wir wollen den Grundsatz in die Verfassung schreiben. Wie dieser in die Praxis umgesetzt wird, soll später das Parlament aushandeln.» Es gebe mehrere denkbare Modelle.

Mit der Initiative will der Mieterinnen- und Mieterverband unter dem Slogan «Ja zum Schutz vor missbräuchlichen Mieten» zwei Bestimmungen neu in der Verfassung verankern. Erstens: «Ein Mietzins ist missbräuchlich, wenn er die tatsächlichen Kosten für die Miete zuzüglich einer angemessenen Rendite übersteigt oder wenn er auf einem übersetzten Kaufpreis beruht.» Und zweitens: «Die Mietzinse müssen automatisch und regelmässig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Eine Überprüfung findet auch auf Verlangen der Mieterschaft statt.»

Diese Entwicklung sowie der Umstand, «dass die Mieterseite im Parlament stets in der Defensive ist», wie Töngi findet, zwinge den Mieterinnen- und Mieterverband dazu, eine Volksinitiative zu lancieren: die «Mietpreis-Initiative». Das Projekt, das schon lange vorbereitet wird, hat im November Aufwind erhalten. Damals hat das Volk zwei von den Hauseigentümern angestrebte Reformen abgelehnt, welche die Rechte der Mieterschaft eingeschränkt hätten.

Laut einem Urteil des Bundesgerichts von 2020 ist diese Bruttorendite auf 2 Prozent plus den Referenzzinssatz limitiert, derzeit sind das insgesamt 3,5 Prozent. Doch diese Bestimmung sei «ein reiner Papiertiger», sagt Töngi, «weil alle Mieterinnen und Mieter die Kostenmiete einzeln rechtlich durchsetzen müssen». Doch viele wagten sich nicht, ihr Recht einzufordern, «insbesondere, weil sie es sich mit ihrer Vermieterschaft nicht verderben wollen».

Bei seinen Aussagen stützt sich der Nationalrat der Grünen aus Luzern auf Studien. Doch was heisst «zu viel kassiert»? Töngi verweist auf die Verfassung, das Gesetz und Gerichtsurteile: «Eigentlich ist die Kostenmiete schon jetzt im Gesetz verankert.» Der Mietzins muss sich an den effektiven Kosten der Wohnung orientieren, hinzu kommt lediglich eine angemessene Verzinsung des investierten Eigenkapitals. Vereinfacht gesagt: Es gilt die Kostenmiete mit einer gedeckelten Rendite.

Und weil niemand nicht wohnen könne, belaste es die rund 60 Prozent Mieterinnen und Mieter der Bevölkerung jeden Monat schwer. Dass die Mieterschaft das trotzdem zahle, liege daran, dass an vielen Orten stets ein Nachfrageüberhang bestehe. Töngi nennt die Stadt Zürich mit 450'000 Einwohnerinnen und Einwohnern und 540'0000 Arbeitsplätzen.

Überrissene Mietzinse sind laut Gesetz untersagt. Und doch sind sie weit verbreitet. Das will der Mieterinnen- und Mieterverband mit einer Initiative ändern. Der Hauseigentümerverband auf der andern Seite warnt mit drastischen Worten vor den Folgen des Volksbegehrens.

Will die Kostenmiete nun auf Verfassungsebene durchsetzen: Michael Töngi spricht am Freitag bei der Lancierung der Mietpreis-Initiative auf dem Bundesplatz. (Bern, 16. Mai 2025)

