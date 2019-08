Die Schweizer Bauern stecken in der Krise – der Überblick in 4 Punkten

Der Kanton Freiburg präsentiert Ende August einen Massnahmenplan für Bauern in Not. In den letzten Jahren stieg der Druck auf die Bauern – die Situation in vier Punkten.

Hohe Suizidraten, Notschlachtungen und ständige Preissenkungen – die Bauern stecken in der Krise. Der Kanton Freiburg zieht nun die Notbremse: Obwohl es dort bereits eine Beratungsstelle für Bauern in Not gibt, hat der Kanton nun einen zusätzlichen Massnahmenplan erarbeitet. Ende August wird er diesen präsentieren.

Die Westschweizer Zeitung La Liberté vermutet, dass den Bauern neu ein Seelsorger zur Seite gestellt wird. Eine Studie der Neuenburger Universität hatte dies empfohlen.

In den letzten …