900 Millionen Franken: Bundesrat verzichtet nach Kritik auf einen Teil des Sparpakets

Der Bundesrat verzichtet auf einen Teil des Sparpakets und reagiert damit auf die teils heftige Kritik in den letzten Wochen. Ab 2028 soll das Bundesbudget um knapp 3 Milliarden Franken entlastet werden. Dennoch sind zum Ende des Jahrzehnts weitere Massnahmen nötig. Darüber informiert Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter am Mittwoch an einer Pressekonferenz.

Um die steigenden Ausgaben für Armee, AHV und weitere Projekte gegenfinanzieren zu können, müssen im Finanzplan des Bundes andernorts Abstriche gemacht werden. Mit einem Paket soll das Bundesbudget entlastet werden.

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter an einer Pressekonferenz im Bundeshaus. Bild: keystone

Das Ende Januar in die Vernehmlassung geschickte Projekt stiess auf heftigen Gegenwind, insbesondere von links-grüner Seite und aus den Kantonen. Deshalb hat der Bundesrat die Eckwerte des «Entlastungspakets 27» angepasst, wie er am Mittwoch bekanntgab.

Sparpaket um 900 Millionen verkleinert

Das Sparvolumen des Pakets soll sinken – von 2,7 auf 2,4 Milliarden Franken für das Jahr 2027 und von 3,6 auf 3 Milliarden Franken ab dem Jahr 2028. Grund ist der Verzicht auf mehrere geplante Massnahmen.

So würden sich die Bundesfinanzen mit und ohne Sparpaket entwickeln. Bild: admin.ch

Selbst bei vollständiger Umsetzung des nun vorliegenden Entwurfs braucht es laut dem Bundesrat ab 2029 voraussichtlich weitere Bereinigungsmassnahmen. Die Ausgaben des Bundes werden demnach von heute knapp 86 auf 98 Milliarden Franken im Jahr 2029 ansteigen. Das ist ein Wachstum um 14 Prozent. (leo/sda)

Diese Anpassungen werden in den Bereichen vorgenommen

Migration: Die Abgeltungsdauer wird von 7 auf 5 statt auf 4 Jahre herabgesetzt. Das koste die Schweiz 50 bis 100 Millionen Franken mehr pro Jahr, schreibt der Bundesrat.

Die Abgeltungsdauer wird von 7 auf 5 statt auf 4 Jahre herabgesetzt. Das koste die Schweiz 50 bis 100 Millionen Franken mehr pro Jahr, schreibt der Bundesrat. Finanzausgleich: Die Kürzung des soziodemografischen Lastenausgleichs bleibt zwar bestehen, der Bund will aber in die Förderung von wirtschaftsschwachen Kantonen investieren.

Die Kürzung des soziodemografischen Lastenausgleichs bleibt zwar bestehen, der Bund will aber in die Förderung von wirtschaftsschwachen Kantonen investieren. Krankenkassen: Der Bundesrat will komplett auf Massnahmen zur Dämpfung der Ausgabenentwicklung im Bereich der obligatorischen Krankenversicherung verzichten.

Der Bundesrat will komplett auf Massnahmen zur Dämpfung der Ausgabenentwicklung im Bereich der obligatorischen Krankenversicherung verzichten. Klimapolitik: Auch hier will der Bundesrat keine Abstriche machen. Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr und Kommunikation (UVEK) prüfe derzeit aber, ob gewisse Förderprogramme angepasst werden könnten.

Auch hier will der Bundesrat keine Abstriche machen. Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr und Kommunikation (UVEK) prüfe derzeit aber, ob gewisse Förderprogramme angepasst werden könnten. Altersvorsorge: «Auf die Entflechtung von Bundeshaushalt und AHV soll vorerst verzichtet werden, um die ohnehin schon schwierige Diskussion über die finanzielle Stabilisierung der AHV nicht zusätzlich zu belasten», schreibt der Bundesrat zu diesem Punkt.