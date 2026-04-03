Bundesrat kritisiert US-Zusatzzölle auf Pharmaexporte – Verband wehrt sich

Die Pharmaindustrie soll laut dem Verband Interpharma möglichst von Zöllen auf Einfuhren in die USA befreit werden. Dies hat der Verband am Freitag als Reaktion auf neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump gefordert.

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Trump hatte am Donnerstag für die Einfuhr patentgeschützter Medikamente in die USA Zölle von bis zu 100 Prozent angekündigt. Für Schweizer Pharmaexporte soll laut einem am Donnerstag vom Weissen Haus veröffentlichten Dekret ein reduzierter Zollsatz von 15 Prozent gelten.

Der Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz Interpharma, forderte in der Stellungnahme auf Linkedin, dass sich die Schweiz in ihren Zollgesprächen mit den USA für eine gleichwertige Lösung wie für das Vereinigte Königreich einsetzt. «Das Ziel muss sein, dass die Pharmaindustrie von Zöllen möglichst befreit wird.»

Die Pharmaindustrie soll laut dem Verband Interpharma möglichst von Zöllen auf Einfuhren in die USA befreit werden. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Die von den USA verhängten Zölle gefährdeten die globalen Produktions- und Lieferketten für Arzneimittel, behinderten Forschung und Entwicklung und schadeten Patientinnen und Patienten weltweit. Der Entscheid könne Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit haben. Die Schweiz müsse sich nun darauf konzentrieren, ihre eigenen Rahmenbedingungen zu verbessern.

«Es braucht umfangreiche Reformen, um den Pharmastandort Schweiz zu sichern, den Patientenzugang zu verbessern und dafür zu sorgen, dass die Schweiz auch künftig attraktiv bleibt für Investitionen in Forschung und Entwicklung innovativer Medikamente», hiess es.

Genaue Auswirkungen unklar

Die nun angekündigten Zoll-Massnahmen sollen in 120 Tagen für grosse Unternehmen und in 180 Tagen für kleinere Firmen in Kraft treten, wie es weiter hiess. Die genauen Auswirkungen für die Schweizer Pharmabranche waren zunächst unklar. Die USA sind der wichtigste Absatzmarkt für Schweizer Pharmafirmen.

Für Länder mit Handelsvereinbarungen – dazu zählen die Schweiz, die EU, Japan und Südkorea – gilt der deutlich tiefere Satz von 15 Prozent. Generika und Biosimilars sind vorerst von den Zöllen ausgenommen, könnten aber zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls einbezogen werden.

Bundesrat: US-Zölle sind zusätzliche Belastung

Der Bundesrat bezeichnet die Einführung von US-Zusatzzöllen auf pharmazeutische Produkte als «eine zusätzliche Belastung für die exportierende Schweizer Pharmaindustrie». Er bedauere den Entscheid der USA, hiess es am Freitag beim Wirtschaftsdepartement auf Anfrage.

Wie es beim Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) am Freitag auf Anfrage von Keystone-SDA hiess, hielten sich die USA mit einem länderspezifischen Zusatzzollsatz von maximal 15 Prozent für Pharmazeutika aus der Schweiz an ihre Zusage im Rahmen der gemeinsamen Absichtserklärung vom 14. November 2025. Bis anhin seien keine US-Zusatzzölle auf pharmazeutische Produkte erhoben worden.

Auf Ausfuhren aus der EU und der Schweiz würden die gleichen Zusatzzölle erhoben, damit seien pharmazeutische Exporte aus der Schweiz nicht schlechter gestellt als diejenigen aus der EU. «Die zuständigen Departemente analysieren zusammen mit den betroffenen Interessengruppen die konkreten Auswirkungen dieser Massnahmen», so das WBF weiter.

Grundsätzlich hätten Zölle negative Konsequenzen auf die Versorgungssicherheit und Innovationskraft, «was sich wiederum auf die Verfügbarkeit von Medikamenten und somit die Patientinnen und Patienten auswirkt».

(sda/awp/lak/hah)