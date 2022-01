Arbeitslosenquote steigt im Dezember auf 2,6 Prozent

Mehr Arbeit für die regionalen Arbeitsvermittlungszentren. Bild: KEYSTONE

Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz hat im Dezember etwas zugenommen. Die Arbeitslosenquote stieg gegenüber dem November von 2.5 auf 2.6 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft am Freitag mitteilte. Im Jahresmittel lag die Quote bei 3.0 Prozent. (sda/awp)