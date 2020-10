Wirtschaft

Schweiz

Nach watson lanciert auch Blick ein Onlineportal in der Romandie



Ab März 2021 kommen französischsprechende Schweizer in den Genuss eines welchen watson-Newsportals. Oh là là!

Eine gute Idee, findet wohl auch die Konkurrenz. Denn die Blick-Gruppe expandiert jetzt auch in die Romandie. Sie lanciert nächstes Jahr das Westschweizer Pendant zum Newsportal blick.ch.

Michel Jeanneret, gegenwärtig Chefredaktor «L'illustré», wird die neu formierte französischsprachige Redaktion leiten, wie Ringier am Montag mitteilte. Er wechselt per Mitte November 2020 in die Blick-Gruppe. Jeanneret werde eine eigenständige Redaktion mit einem kleinen Team von Journalistinnen und Journalisten sowie Digitalexpertinnen und -experten am Standort Lausanne aufbauen, heisst es.

Die neue News-Plattform soll vor allem junge Zielgruppen ansprechen. Berichtet wird in den Ressorts Politik, Sport, Wirtschaft, Gesellschaft und People.

«Wir lancieren ein eigenständiges, auf die Suisse romande ausgerichtetes digitales Medienangebot. Sowohl bei Leserinnen und Lesern als auch im Werbemarkt sehen wir dafür grosse Chancen», wird Ladina Heimgartner, CEO der Blick-Gruppe, im Communiqué zitiert. (aeg/sda)

