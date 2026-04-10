Güggeli gibt's in Zürich immer noch – nur nicht mehr vom Güggeli-Express. Bild: IMAGO / Gottfried Czepluch

Güggeli-Express verschwindet – Konkurrenz übernimmt bekannte Standplätze

Nach fast drei Jahrzehnten ist der Zürcher Kultgrill Güggeli-Express Geschichte. Während das Unternehmen sein Inventar versteigert, rücken Konkurrenten bereits an die früheren Standorte nach.

Mehr «Wirtschaft»

Der Güggeli-Express musste im Januar Konkurs anmelden. Inhaberin Karin Suter hatte bis zuletzt gehofft, Investoren zu finden und den Familienbetrieb zu retten. Diese Hoffnung hat sich nun offenbar endgültig zerschlagen. Denn inzwischen sichern sich andere Anbieter die Standplätze des Kultgrills in der Region, wie der «Zürcher Unterländer» berichtet.

An Orten, an denen früher die beliebten Grillwagen des Güggeli-Express standen, sind bereits neue Anbieter präsent. So etwa in Bassersdorf, dem früheren Hauptsitz des Unternehmens. Die Pouletwagen sind damit zwar zurückgekehrt – allerdings nicht mehr von dem Unternehmen, das sich selbst als «das Original» bezeichnete.

Zu den neuen festen Anbietern zählen vor allem Natura Güggeli sowie Guets Güggeli. Hinter Natura Güggeli steht der Thurgauer Geflügelfleischproduzent Frifag. Beide Unternehmen setzen auf ein Franchisesystem, bei dem selbstständige Betreiberinnen und Betreiber die Grillstände führen. Wer bei Guets Güggeli einsteigen will, muss gemäss einem Stelleninserat mindestens 15'000 Franken investieren, schreibt der «Zürcher Unterländer».

Auch das Angebot orientiert sich am bekannten Konzept: Bei Guets Güggeli stehen klassische ganze und halbe Poulets, Pouletschenkel, Saucen, Bürli und Bratkartoffeln auf der Karte. Je nach Standort werden zusätzlich Haxen, Pouletspiessli oder Maiskolben angeboten. Natura Güggeli setzt hingegen stärker auf portionierte Pouletteile sowie Beilagen wie Pommes frites und Salate. Ein ganzes Poulet gibt es hier nicht zu kaufen.

Güggeli-Express versteigert Inventar

Während die Konkurrenz expandiert, wird beim Güggeli-Express das verbliebene Inventar versteigert. Am 17. April ist am ehemaligen Hauptsitz in Bassersdorf ein Tag der offenen Tür geplant. Anschliessend können Interessierte über die Website der Zürcher Notariate Gebote für Fahrzeuge und Ausrüstung abgeben. (hkl)