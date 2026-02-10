bedeckt
Güggeli-Express: Zürcher Kultgrill ist pleite

Güggeli Express
Der Güggeli-Express ist pleite.www.gueggeliexpress.ch

Zürcher Kultunternehmen Güggeli-Express ist pleite

10.02.2026, 09:3510.02.2026, 09:35

Der Güggeli-Express in Zürich ist eine Institution, oder besser gesagt: war. Denn das Familienunternehmen, das an 72 Standorten in und um Zürich Güggeli vom Spiess verkaufte, ist pleite. Dies vermeldet «20 Minuten» zuerst.

Ein Blick auf das Handelsregister in Zürich zeigt: Das Unternehmen ist in Liquidation. Das Obergericht des Kantons Zürich habe die Beschwerde gegen das Urteil des Konkursgerichts des Bezirksgerichts Bülach vom Oktober 2025 abgewiesen und den Konkurs mit Wirkung ab dem 29. Januar neu eröffnet: «Die Gesellschaft ist aufgelöst», heisst es abschliessend.

Auch auf der eigenen Webseite zeigt es an, dass am Dienstag alle Standorte geschlossen sind. Auf Anfrage von «20 Minuten» wollte sich das Unternehmen nicht zu den Entwicklungen äussern.

Güggeli-Express
Alle Standorte geschlossen.www.gueggeliexpress.ch

Der Güggeli-Express war ein Unternehmen in zweiter Generation. Gemäss einer Meldung aus dem Jahr 2019 beschäftigte es 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fest- oder Stundenlohn. Ob das allerdings auch heute noch der Fall ist, ist unklar. Die Webseite wurde schon länger nicht mehr aktualisiert. (ome)

Mehr News aus Zürich:

Kanton Zürich setzt im Juni drei Wohnabstimmungen an – darum geht es
