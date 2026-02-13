wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
Schweiz
Leben

Inhaberin will Güggeli-Express retten – Péclard zeigt sich interessiert

Güggeli Express
Der Zürcher Güggeli-Express ist pleite.Bild: https://www.gueggeliexpress.ch/

Inhaberin will Güggeli-Express retten – Péclard zeigt sich interessiert

13.02.2026, 14:3313.02.2026, 14:57

Der Zürcher Kultgrill Güggeli-Express ist pleite. Vor wenigen Tagen erklärte Inhaberin Karin Suter, wie es dazu kam: Nach einem Arbeitsunfall konnte sie die Buchhaltung nicht mehr konstant auf dem Laufenden halten. Auch zuvor sei die finanzielle Lage schon angespannt gewesen, weshalb sie alle Betriebe rund um Zürich schliessen musste.

Doch in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» sprach Suter aber von einem Hoffnungsschimmer: Ein Investor oder ein Crowdfunding könnten ihr Geschäft noch retten. Und tatsächlich: Der Zürcher Promi-Gastronom Michel Péclard zeigt sich interessiert – und könnte als Investor in Frage kommen.

Michel Peclard
Der Zürcher Gastronom Michel Péclard ist offen für Gespräche.Bild: zvg

Gegenüber «20 Minuten» zeigt sich Péclard betroffen darüber, dass der Kultgrill in Zukunft keine Güggeli mehr verkaufen könne. Er sei selbst ein grosser Fan und sagt:

«Ich finde es sehr schade, dass der Grill Konkurs gegangen ist – auch ich oder meine Söhne haben schon einige Male ein grosses Poulet genossen.»

Der Gastronom finde es löblich, dass die Inhaberin Karin Suter so um den Erhalt ihres Familienbetriebs kämpfe. Er nehme sich gerne Zeit für einen solchen Kultgrill. «Frau Suter kann sich jederzeit an mich wenden, ich wäre offen für Gespräche», sagt er gegenüber «20 Minuten».

Beim Güggeli-Express handle es sich um ein Stück Zürich, das man erhalten solle. Er könnte sich auch eine Neuausrichtung vorstellen und habe bereits Ideen für eine «moderne, gesündere Basis im Produkt». (hkl)

Mehr zum Güggeli-Express:

Ein Hoffnungsschimmer bleibt: So rutschte der Güggeli-Express in den Konkurs
Zürcher Kultunternehmen Güggeli-Express ist pleite
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«Geld stinkt» – Das ist das teuerste, was Gastro-König Péclard jemals gegessen hat
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
9
Zwei australische Sexpötte machen «Wuthering Heights» zu «Wuthering Hot»
Hach!!! Die monumentale Love Story von Emerald Fennell ist endlich da! Ein Film ohne jede Verschwendungsscham.
Ist dieser Mann zu fassen? Das sind 196 Zentimeter, die geradezu nach romantischem Heldentum schreien. Breitschultrig, ein Torso, der Tarzan direkt in die Therapie katapultieren müsste, ein verschatteter Blick, leicht leidend, aber auch ironisch amüsiert, bereit, in jeden Abgrund zu blicken. Und zu fallen. So tief, wie nur ein Menschenwesen fallen kann.
Zur Story