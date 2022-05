Auch neues Personal soll im Laufe des Jahres für Entlastung sorgen: Die Swiss plant eine dreistellige Zahl an Cabin Crew-Mitgliedern einzustellen. In diesem Kontext würden ab April auch über die Hälfte jener in Zürich und Genf stationierten Mitglieder zurückkehren, die das Unternehmen im Rahmen der Corona-Restrukturierungen verlassen mussten, heisst es weiter.

Boris Becker muss 2,5 Jahre ins Gefängnis – ohne Bewährung

Tennis-Legende Boris Becker muss ins Gefängnis. Ein Gericht in London verurteilte den Deutschen am Freitag wegen mehrerer Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft. Davon muss der 54-Jährige die Hälfte absitzen, bevor er den Rest auf Bewährung in Freiheit verbringen darf, wie Richterin Deborah Taylor am Southwark Crown Court entschied. Der dreifache Wimbledon-Sieger wurde umgehend in Gewahrsam genommen. Er hat nun 28 Tage Zeit, um gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen.