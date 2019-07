Good News für 1800 Pöstler: Sie erhalten 2 Millionen mehr Lohn (rückwirkend)

Klimaproteste gegen UBS und CS: Polizei räumt Blockaden

Aktionen von Klima-Aktivisten: In Zürich und Basel haben Protestierende die Zugänge zu Schweizer Banken blockiert. In Zürich versammelten sich rund 100 Personen vor der Credit Suisse am Paradeplatz, wie die watson-Reporterin vor Ort berichtet.

Die Aktivisten ketteten sich an Pflanzkübel und sperrten vier Zugänge. Finn, einer der Aktivisten sagt: «Ich habe Angst und bin traurig. Weil wir den Wohlstand unserer Welt auf ihrer Zerstörung aufbauen.»

Die Polizei hat unterdessen mit der Räumung …