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SMI wegen Friedenhoffnungen im Iran-Krieg im Plus

SMI wegen Friedenhoffnungen im Iran-Krieg im Plus

26.05.2026, 10:1826.05.2026, 10:18

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Dienstag wegen Friedenshoffnungen den Vorwärtsgang ein. So verdichteten sich über das Pfingstwochenende die Hinweise auf eine bevorstehende Lösung des Iran-Konflikts, auch wenn die USA am Morgen erneut Angriffe auf Minenschiffe flogen. Am Pfingstmontag hatte dies etwa an den Börsen in Frankfurt oder Paris, die im Gegensatz zur Schweizer Börse geöffnet waren, für einen Höhenflug gesorgt.

Die Schweizer Börse hat ein neues Rekordhoch erreicht. Der Leitindex SMI stieg am frühen Freitagnachmittag auf 10&#039;142,19 Punkte und übertraf damit die bisherige Bestmarke von 10&#039;140,93 Zähle ...
Der SMI ist am Dienstag im Plus.Bild: KEYSTONE

Eine gewisse Skepsis bleibt aber im Markt. «Es ist ja nicht das erste Mal, dass eine Einigung angeblich kurz bevorsteht», kommentierte ein Börsianer. Der Fass der Rohölsorte Brent kostet aktuell aber gleichwohl etwas weniger als 100 US-Dollar.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 9.15 Uhr bei 13'630,55 Punkten und damit um 0,94 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Der Leitindex hat bereits die vergangenen neun Handelstage im Plus geschlossen.

Die Spitze im SMI übernehmen aktuell Holcim (+2,6%), Schlusslicht aber dennoch im Plus sind die defensiven Swisscom (+0,37%). (dab/sda/awp)

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