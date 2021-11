Salt gibt bei Umsatz und Gewinn kräftig Gas

Der einst ins Auge gefasste Börsengang liegt mittlerweile auf Eis. Ein IPO stehe in naher Zukunft nicht im Fokus, erklärte Salt. (aeg/sda/awp)

Salt-Chef Pascal Grieder zeigte sich im Communiqué zufrieden: Die Erträge von Salt würden deutlich schneller wachsen als der Marktdurchschnitt. Das stimme ihn zuversichtlich für weiteres Wachstum in den nächsten Monaten. Insbesondere beim Breitband- und TV-Angebot hat man das Potential noch lange nicht ausgeschöpft.

Der Wachstumstrend im Mobilfunk habe sich fortgesetzt. In den ersten neun Monaten habe man 52'500 zusätzliche Handyabokunden gewonnen. Mittlerweile zählt Salt 1.36 Millionen Abokunden im Mobilfunk.

Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) kletterte gar um 5.6 Prozent auf 395.6 Millionen Franken, wie der drittgrösste Mobilfunkanbieter am Freitag in einem Communiqué bekannt gab. Alleine im Sommerquartal von Juli bis September verbesserte Salt den Umsatz um 6.4 Prozent und den EBITDA um 8.1 Prozent.

Salt hat im Sommer bei Umsatz und Gewinn kräftig Gas gegeben. Dies trieb den Umsatz in den ersten neun Monaten um 4.8 Prozent auf 765.6 Millionen Franken nach oben.

