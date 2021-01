Wirtschaft

Schweiz

Alternativangetriebene Autos in der Schweiz: Audi überholt Tesla



Alternativangetriebene Autos in der Schweiz: Audi überholt Tesla

Bild: sda

Audi Schweiz hat im vergangenen Jahr 2020 von Modellen wie dem E-Tron profitiert. Während die deutsche Automarke insgesamt rund einen Fünftel weniger Neuwagen als im Vorjahr verkaufte, stieg der Absatz ihrer Autos mit Alternativantrieben um knapp einen Drittel.

Von den insgesamt 14'862 neu eingelösten Audi-Autos verfügten 6'687 und damit über 40 Prozent über einen alternativen Antrieb, wie aus einer Medienmitteilung der Audi-Importeurin Amag vom Montag sowie Zahlen des Branchenverbandes Auto-Schweiz hervorgeht. Damit sei Audi Marktführer bei den Alternativantrieben. Zum Vergleich: Tesla verkaufte in der gleichen Zeit 6'045 Autos - etwa gleich viel wie im Vorjahr.

Die Coronakrise hatte den Autoherstellern und -händlern im 2020 das Geschäft verhagelt. Während die Neuwagenverkäufe einbrachen, gab es jedoch auch einen Lichtblick: Die Kunden rissen sich um Autos mit Alternativantrieb. Deren Verkäufe schossen um über 60 Prozent in die Höhe. Audi will nun bei den E-Autos weiter in die Offensive gehen und will in diesem Jahr zwei Neumodelle lancieren. (aeg/sda/awp)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Nobe – das süsseste Elektroauto der Welt Neue Transportvision von Tesla-Gründer Elon Musk Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter