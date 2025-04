Trump greift heute zum Zollhammer: Hier könnte er die Schweiz empfindlich treffen

Vor rund einer Woche eskalierte Donald Trump den Handelskrieg weiter und verkündete Zölle von 25 Prozent auf von den USA importierte Autos. Diese Massnahme betrifft insbesondere die deutsche Autoindustrie, die Schweiz dürfte davon nur indirekt betroffen sein. Für Trump steht aber fest: Weitere Zölle sollen folgen.

Denn für diesen Mittwoch hat der US-Präsident den sogenannten «liberation day» angekündigt. Ziel soll es sein, die «dreckigen 15» unter den Hammer zu nehmen. Damit sind 15 Länder gemeint, die mehr in die USA exportieren als von dort aus importieren. Auch die Schweiz ist in diesem Klub dabei.

Doch was exportieren wir eigentlich in die USA? Welche Zölle würden die Schweizer Wirtschaft besonders hart treffen? Es sind diese fünf Wirtschaftszweige:

Kernreaktoren und Teile davon

Die Schweiz exportiert diverse Maschinen und Apparate für den Betrieb von Kernkraftwerken ins Ausland. Bild: EPA

Wert des Exports in die USA 2024: 3130 Mio. CHF

3130 Mio. CHF Anteil USA: 4,83 Prozent

4,83 Prozent Branchen-Anteil am Gesamtexport: 5,65 Prozent

Unter diesen Aspekt fallen Kernreaktoren, Brennstoffelemente sowie Maschinen und Apparate für die Isotopentrennung. Davon exportierte die Schweiz im vergangenen Jahr Waren im Wert von über 3 Milliarden Franken in die USA. Das entspricht 4,8 Prozent des Exportes in dieser Branche.

Für die Schweiz ist dieser Wirtschaftszweig durchaus bedeutsam. 5,7 Prozent des Wertes des Schweizer Gesamtexportes stammen aus dieser Branche. Und so haben sich die Importe und Exporte in und aus den USA entwickelt:

Die Grafik zeigt: In diesem Bereich exportiert die Schweiz deutlich mehr in die USA, als sie aus den Vereinigten Staaten importiert. Das dürfte Donald Trump ein Dorn im Auge sein.

Mess-, Prüf- und Präzisionsinstrumente

Präzisionsinstrumente sind ein Schweizer Exportschlager. Bild: KEYSTONE

Wert des Exports in die USA 2024: 3836 Mio. CHF

3836 Mio. CHF Anteil USA: 5,92 Prozent

5,92 Prozent Branchen-Anteil am Gesamtexport: 4,48 Prozent

Wer an die Schweizer Industrie denkt, denkt an Präzisionsinstrumente. Diese Branche (Uhren sind ausgenommen) ist für die Schweiz den Zahlen von 2024 nach zwar weniger bedeutsam als Kernreaktoren, doch ein grösserer Anteil davon geht in die USA, 2024 waren es fast sechs Prozent. Damit exportieren wir mehr Mess-, Prüf- und Präzisionsinstrumente in die USA als in die gesamte EU. Immerhin: Der Exportüberschuss ist in diesem Bereich nicht ganz so stark ausgeprägt.

Uhren

Schweizer Uhren und Uhrenteile sind auch in den USA sehr beliebt. Bild: KEYSTONE

Wert des Exports in die USA 2024: 4373 Mio. CHF

4373 Mio. CHF Anteil USA: 6,74 Prozent

6,74 Prozent Branchen-Anteil am Gesamtexport: 6,61 Prozent

Ein weiterer Schweizer Klassiker: die Uhrenindustrie. Doch sie ist auch eine Achillesferse. Brechen die Uhrenverkäufe ein, hat dies direkten Einfluss auf die Schweizer Gesamtwirtschaft. Sollte Trump hier also Strafzölle erheben, würde das die Schweiz empfindlich treffen. Auch hier exportieren wir deutlich mehr nach Nordamerika als wir importieren.

Edelmetalle, Edelsteine und Perlen

Rohstoffe für die Schmuck- und Uhrenherstellung bringen der Schweiz mehr Einnahmen als die Uhren selbst. Bild: keystone

Wert des Exports in die USA 2024: 13'721 Mio. CHF

13'721 Mio. CHF Anteil USA: 21,16 Prozent

21,16 Prozent Branchen-Anteil am Gesamtexport: 30,66 Prozent

Noch wertvoller als die Uhren selbst sind die Rohstoffe für deren Herstellung für die Schweiz. Fast ein Drittel des Schweizer Gesamtexportes geht auf Waren dieser Art zurück. Und: Der Export in die USA hat eher zu- als abgenommen. In die EU exportierten wir davon in den letzten Jahren hingegen immer weniger. Dafür halten sich Exporte und Importe aus beziehungsweise in die USA ungefähr die Waage.

Pharmazeutische Erzeugnisse

Die Schweizer Pharmaindustrie führt den Export an. Bild: BRANKO DE LANG

Wert des Exports in die USA 2024: 31'210 Mio. CHF

31'210 Mio. CHF Anteil USA: 48,13 Prozent

48,13 Prozent Branchen-Anteil am Gesamtexport: 24,70 Prozent

Am empfindlichsten würden die Schweiz jedoch Zölle auf Pharmaprodukte treffen. Rund ein Viertel unseres Gesamtexportes kommt aus dieser Branche. Noch eindrücklicher: Fast die Hälfte des Schweizer Pharmaexportes geht in die USA. Sollte Trump sich entscheiden, hierauf ebenfalls 25 Prozent Zölle zu erheben, stünde die Branche sowie die Schweiz vor drastischen Problemen.