Swiss nimmt zweiten Airbus A350 in Flotte auf

Das war der erste – nun stösst ein zweiter A350 zur Swiss-Flotte (Archivbild). Bild: keystone

Die Swiss hat ihr zweites Paradepferd erhalten: Die Airline nimmt den zweiten Langstreckenflieger Airbus A350 in Betrieb.

Das neue Flugzeug mit dem Namen «Delémont» macht gemäss jetzigen Planungen seinen ersten Passagierflug am 23. Februar von Zürich nach Montreal, wie die Lufthansa-Tochter am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Ab dem Sommerflugplan 2026 werde der Flugzeugtyp auf der Langstrecke nach Boston und nach Seoul eingesetzt. Im Verlauf des Jahres kommen weitere A350 zur Flotte hinzu. Insgesamt hat die Swiss zehn A350 bestellt. Damit modernisiert sie die Langstreckenflotte.

Wir waren übrigens drin: Video: watson/Emanuella Kälin

Zudem werden die bisherigen Langstreckenflieger Airbus A330 aufgemöbelt. Noch in diesem Jahr beginne bei diesen Maschinen der Einbau einer neuen Kabine. (sda/awp)