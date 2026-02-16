wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

Schweizer Wirtschaft wächst im vierten Quartal wieder leicht

Schweizer Wirtschaft wächst im vierten Quartal wieder leicht

16.02.2026, 09:1416.02.2026, 09:25

Die Schweizer Wirtschaft hat sich im Schlussquartal 2025 etwas von den Folgen des US-Zollhammers erholt. Dies zeigt sich am Bruttoinlandprodukt (BIP), das im vierten Quartal auf bereinigter Basis zum Vorquartal real um 0,2 Prozent gestiegen ist.

Dabei wies der Dienstleistungssektor ein verhaltenes Wachstum aus, der Industriesektor stagnierte, wie aus der am Montag publizierten Erstschätzung des Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco) hervorgeht. Die Zahl liegt im Rahmen der Experten-Schätzungen, die gemäss AWP-Umfrage in einer Bandbreite +0,1 Prozent bis +0,4 Prozent waren.

ZUR SCHWEIZER WIRTSCHAFT IM DRITTEN QUARTAL ( KONJUNKTURDATEN BRUTTOINLANDPRODUKT BIP, WIRTSCHAFTSWACHSTUM) STELLEN WIR IHNEN AM DIENSTAG, 1. DEZEMBER 2015, FOLGENDES ARCHIVBILD ZUR VERFUEGUNG - In Ka ...
Die Schweizer Wirtschaft wächst leicht.Bild: KEYSTONE

Im dritten Quartal war die hiesige Wirtschaft wegen Zoll-Hammers von Donald Trump deutlich ins Minus gerutscht. Das BIP war um 0,5 Prozent rückläufig und damit deutlich schlechter ausgefallen als damals erwartet. Nun hat sich die Wirtschaft zumindest leicht erholt.

Für das Gesamtjahr 2025 ergibt sich laut der ersten Seco-Schnellschätzung ein reales BIP-Wachstum von 1,4 Prozent nach 1,2 Prozent im Jahr davor. Dies liegt deutlich unter dem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum der Schweiz, das laut Seco ab 1981 bei 1,8 Prozent lag.

Das herausfordernde internationale Umfeld habe die exportorientierte Industrie im letzten Jahr gebremst, während der Dienstleistungssektor im historischen Vergleich überdurchschnittlich zulegte, so das Seco.

Die aktuellen Daten basieren auf einer Schnellschätzung des Seco nach 45 Tagen. Noch unvollständig verfügbare Grunddaten werden dabei mit prognostizierten Werten ergänzt. Die später verfügbaren vollständigen und aktualisierten Daten könnten das Ergebnis entsprechend noch etwas verändern. Die detaillierte erste Schätzung wird dann am 27. Februar publiziert. (awp/sda)

Dollar-Schwäche treibt Franken hoch – Euro auf Rekordtief
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Dass ich das noch erleben darf» – KKS überrascht in der «Arena» selbst Brotz
Wem nützt die Individualbesteuerung? In der Abstimmungs-«Arena» von SRF griff die Finanzministerin zu ungewöhnlichen Metaphern.
Was hat ein Döner mit der Abschaffung der Heiratsstrafe zu tun? Um das zu erfahren, musste man am Freitag die «Arena» mit Finanzministerin Karin Keller-Sutter einschalten. Dort diskutierten bei Moderator Sandro Brotz drei Befürwortende und drei Gegnerinnen und Gegner zum Bundesgesetz über die Individualbesteuerung, das am 8. März vors Stimmvolk kommt.
Zur Story