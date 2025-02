Ehemaliger Vizepräsident der SNB Niklaus Blattner verstorben

Die Universität Basel und die SNB sprachen den Angehörigen ihr Beileid aus. «Wir gedenken Niklaus Blattner in tiefem Respekt für seine wissenschaftliche Leistung und seine herausragende Persönlichkeit. Niklaus Blattner wird uns in dankbarer Erinnerung bleiben», hiess es auf der Webseite der Universität Basel. (dab/sda)

Die SNB würdigte Blattners bedeutende Verdienste, insbesondere den Aufbau des Bereichs Finanzstabilität sowie die Initiierung der 9. Banknotenserie. „Die Nationalbank konnte von seinem reichen akademischen Wissen und seinem grossen Erfahrungsschatz im Finanzwesen profitieren“, hiess es in der Todesanzeige. Blattner gehörte dem Direktorium der SNB ab dem 1. Januar 2001 an und war ab dem 1. Juli 2003 dessen Vizepräsident. Er schied am 30. April 2007 aus dem Amt.

Niklaus Blattner, ehemaliger Vizepräsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank (SNB), ist am 21. Januar 2025 im Alter von 81 Jahren verstorben. Dies geht aus einer in der «Basler Zeitung» veröffentlichten Todesanzeige hervor.

Schlaues Geld: Warum einige Firmenchefs besser investieren als andere

Das sind die Aktiengeschäfte von Verwaltungsräten und Managern, die auch Durchschnittsanlegern nützliche Erkenntnisse liefern. Auffallend: Das Geld der Eingeweihten fliesst gegen den Strom.

So sportlich hat die Schweizer Börse das neue Jahr schon lange nicht mehr eröffnet: plus 8 Prozent im Januar. Im ganzen 2024 hat der Swiss Market Index nur halb so viel zugelegt. Kann es so weitergehen oder ist der schwache Start im Februar der Beginn einer grossen Ernüchterung? Wer selbst nicht raten mag, kann Banker oder andere Experten fragen.