Migros bleibt alkoholfrei – das sagen die Chefs

Die Stimmenden haben sich in allen Migros-Genossenschaften gegen die Aufhebung des Verkaufsverbots von Alkohol ausgesprochen. Das Nein war teils wuchtig. In keiner der zehn Regionalgenossenschaften wurde die benötigte Zweidrittelsmehrheit an Ja-Stimmen erreicht. Damit haben sich die Stimmenden klar für die Beibehaltung der alkoholfreien Tradition bei der Migros ausgesprochen.

An der Pressekonferenz nimmt die Migros Stellung zur Abstimmung:

Und es gibt doch eine Änderung: Das Bier «No» kommt Ursula Nold, Verwaltungsratspräsidentin der Migros, spricht:



Nach Pfingsten habe man begonnen, die Stimmkarten auszuzählen. Nold bedankt sich bei allen, die die Abstimmung möglich gemacht hätten sowie den Migros-Mitarbeiter*innen. Ein weiterer Dank gehe an die Genossenschafter*innen.

Nold sei «begeistert», dass so viele Genossenschafter*innen abgestimmt hätten.



Das Ergebnis sei insofern nicht überraschend, da alle Umfragen genau dieses Resultat prognostiziert hätten.



Trotzdem werde es ab 2023 eine Änderung geben: Denn das alkoholfrei Migros-Bier «No» werde ab dann angeboten. 9:31 Die Pressekonferenz beginnt

In den meisten Regionen wurde die Frage geradezu abgeschmettert. So sprachen sich etwa in der Migros-Genossenschaft Zürich 80 Prozent der Stimmenden gegen die Aufhebung des Alkoholverbots aus. Auch bei den Genossenschaften Aare, Ostschweiz, Basel, Luzern und Neuenburg-Freiburg lag der Nein-Anteil bei über 70 Prozent.

Die Abstimmung hatte für grosse Kontroversen gesorgt und die Migros-Welt in zwei Lager gespalten. Die Migros-Leitung selbst verwies auf eine veränderte soziale Situation und geänderte Konsumgewohnheiten: Wenn die Kunden bei einem Grossverteiler Alkohol kauften, würden sie sich dort gleich auch mit Lebensmitteln eindecken, lautete die Argumentation für die Aufhebung des Alkoholverbots.

Der Verkauf von Alkohol in den Migros-Läden bleibt durch die Abstimmung zwar nun nach wie vor verboten. De facto ist der Migros-Konzern schon seit Jahren nicht ganz abstinent. Denn die Migros-Töchter wie beispielsweise Denner oder Migrolino haben ein breites Alkoholsortiment im Angebot.

Insgesamt haben rund 630'000 der insgesamt 2,3 Millionen Genossenschafter abgestimmt. Die Stimmbeteiligung lag damit bei 29 Prozent. Die Abstimmung lief bis am 4. Juni. Die zehn regionalen Migros-Genossenschaften konnten ihre Stimme entweder per Post oder in den Migros-Filialen persönlich abgeben.

