Für den Fall zurückgestellt hat die UBS (seit längerer Zeit unverändert) lediglich 450 Millionen Euro – also ein Zehntel des ersten Verdikts. (sda/awp/afp)

In der zweiten Instanz beantragte die Anklage eine Zahlung von insgesamt mindestens 3 Milliarden Euro. Und die sechs angeklagten Einzelpersonen, alles frühere Mitarbeiter und Kaderleute der UBS, sollten zu bedingten Gefängnisstrafen von 6 bis 18 Monaten verurteilt werden.

Mit dem Urteil kommt die Bank deutlich glimpflicher davon: In erster Instanz war die Bank im Februar 2019 zu einer Zahlung von insgesamt 4,5 Milliarden Euro verurteilt worden, davon Schadenersatz von 800 Millionen. Im Juli 2014 hatte die UBS im Steuerfall in Frankreich bereits eine Kaution von 1,1 Milliarden Euro hinterlegen müssen.

Die Grossbank UBS hat im Steuerstreit mit Frankreich auch in zweiter Instanz eine Niederlage erlitten. Das Berufungsgericht verlangt eine Zahlung von insgesamt 1,8 Milliarden Euro .

UBS in Frankreich zu Busse von 1,8 Milliarden Euro verurteilt

