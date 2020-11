PC-Hersteller HP meldet Auslieferungsrekord

Der Dow-Jones-Index klettert erstmals über 30'000 Punkte

Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag erstmals in seiner Geschichte die Marke von 30 000 Punkten geknackt. Das weltweit wohl bekannteste Börsenbarometer schaffte es ganz knapp über die viel beachtete Marke.

Bereits seit 2009 stossen die «Bullen» mit ihren Hörnern die Kurse am US-Aktienmarkt ein ums andere Mal nach oben. Die Tatzen der «Bären» haben in all den Jahren kaum eine Chance gehabt, den Lauf des US-Leitindex Dow Jones Industrial aufzuhalten. Selbst der historische Corona-Crash im …