Warum Trump und Jinping schuld am Abkühlen der Weltwirtschaft sind

Jack Ma tritt als Alibabas Vorsitzender offiziell zurück, aber ...

Der Begründer des chinesischen Firmenimperiums tritt in den Hintergrund – und kehrt in einem sehenswerten Video an den Ort zurück, wo alles begann.

Alibaba-Gründer Jack Ma tritt heute offiziell in den Ruhestand. Der chinesische Unternehmer übergibt die Funktion des Vorsitzenden (Chairman) der Alibaba-Gruppe an den langjährigen CEO Daniel Zhang. Der Übergang war bereits vor einem Jahr angekündigt worden.

Bestimmt werden wir auch in Zukunft vom charismatischen Multimilliardär hören. Er hat international grosse Popularität erlangt, unter anderem mit seiner offenen Art in Interviews, und bei Auftritten am WEF in Davos.

