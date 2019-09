Wirtschaft

Interview

«Wir werden alle zwei, drei Jahre eine Rezession haben»



Bild: EPA

Interview

«Wir werden alle zwei, drei Jahre eine Rezession haben»

Negativzinsen und volatile Finanzmärkte verunsichern die Menschen. Alles halb so schlimm, sagt Olaf van den Heuvel, Chief Investment Officer des niederländischen Asset Management Aegon. Er erklärt, weshalb Rezessionen ihre Schrecken verloren haben.

In der Schweiz sind Negativzinsen derzeit ein grosses Thema. Wie beurteilen Sie als niederländischer Ökonom diese Situation?

Negative Zinsen sind rund um den Erdball die Million-Dollar-Frage – nur dass es um weit mehr als eine Million Dollar geht. In der Schweiz sind die Zinsen zwar besonders tief, doch es sind globale Faktoren, welche diese Entwicklung treiben.

Nämlich?

Die technische Entwicklung hat es ermöglicht, dass wir heute weltweite Supply Chains haben (Versorgungsketten). Das hat nicht nur die Preise der Konsumgüter gedrückt, sondern auch den Preis des Geldes, den Zins. Dazu kommt, dass in den Industrienationen die Babyboomer-Generation im Begriff ist, in Rente zu gehen.

Weil ihre Altersvorsorge auf Zinseinnahmen angewiesen ist, hat gerade diese Generation grosse Angst vor den Negativzinsen.

Ja, deshalb beginnen die Rentner nun vermehrt zu sparen. Sie haben Angst, dass sie sonst nicht über die Runden kommen. Doch diese Spargelder werden von der Wirtschaft gar nicht gebraucht. Das Angebot an Kapital übersteigt die Nachfrage bei weitem.

Gleichzeitig sinkt der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung.

Was wiederum dazu führt, dass wir uns von den gängigen Wachstumserwartungen verabschieden müssen. Wir werden alle zwei, drei Jahre eine Rezession haben.

Das tönt gruslig.

Ist es aber nicht. Schauen Sie nach Japan. Dort ist dies bereits der Normalzustand – und die Menschen leben gut damit.

Mit anderen Worten: Rezessionen haben ihren Schrecken verloren?

Genau. Und die Zentralbanken müssen sich daher überlegen, ob es noch Sinn macht, jeden Wirtschaftsabschwung mit einer Senkung der Leitzinsen zu bekämpfen.

In der Schweiz können die Zinsen gar nicht mehr viel weiter sinken. Sie sind bereits bei minus 0,75 Prozent.

Täuschen Sie sich nicht. Ich habe kürzlich eine Studie gelesen, die besagt, dass mehr als 4 Prozent durchaus möglich sind.

Warum gibt es derzeit so viele Spargelder, die gar nicht gebraucht werden?

Weil alle wie verrückt sparen. Gleichzeitig drücken die Zentralbanken mit den tiefen Zinsen noch mehr Geld in die Wirtschaft. Der Anteil der Jungen in der Gesellschaft schrumpft jedoch. Deshalb sehen die Unternehmen keine Möglichkeit, dieses Geld sinnvoll zu investieren, selbst wenn es derzeit praktisch gratis ist.

Was machen die Unternehmen mit ihren Gewinnen? Stopfen sie es in die sprichwörtlichen Matratzen?

Nein, sie kaufen ihre Aktien zurück und verbessern so deren Kurs.

Wenn die Unternehmen nicht investieren, wäre es da nicht an der Zeit, dass die öffentliche Hand aktiv wird?

Mit einem staatlichen Programm in eine ökologische Infrastruktur beispielsweise?

Derzeit besteht diese Notwendigkeit nicht. Wie erwähnt, Rezessionen sind nicht mehr, was sie einst waren. Die Nachfrage künstlich anzukurbeln ist nicht mehr nötig.

Die Aufträge in der Industrie gehen jedoch bedrohlich zurück.

Trotzdem ist die Arbeitslosigkeit sehr tief. Wer einen Job will, wird derzeit mit grösster Wahrscheinlichkeit auch einen finden. Staatsprogramme wie in den Siebzigerjahren sind daher überflüssig geworden. Heute haben wir ein Problem der Verteilung – und natürlich ein Problem mit dem Klimawandel. Wenn wir eine CO 2 -Steuer erheben, dann beginnen sich Investitionen in den Umweltschutz zu rechnen.

Bild: AP

Was ökologisch sinnvoll ist, macht auch wirtschaftlich Sinn?

Genau. Wenn wir mit Lenkungsabgaben die Wirtschaft so steuern, dass es sich lohnt, in den Umweltschutz zu investieren, dann werden die Unternehmen es auch tun. Geld ist ja im Überfluss vorhanden. Das ist der weit bessere Weg als staatliche Programme.

Sprechen wir nochmals über die Rezession. Deutschland ist in Schwierigkeiten. Früher hätte das in ganz Europa für Angstschweissausbrüche gesorgt. Kann man das heute ignorieren?

Es ist primär die Autoindustrie, die Probleme hat. Sie befindet sich in einem grossen Transformationsprozess. Die Autoindustrie ist für Deutschland sehr wichtig. Gleichzeitig dürfen wir jedoch nicht übersehen, dass es dem deutschen Dienstleistungssektor glänzend geht. Deutschland ist mittlerweile ein sehr reiches Land, und die Arbeitslosigkeit ist tiefer als vor der Krise 2008/2009.

Sind Arbeitsplätze in der Industrie am Verschwinden, so wie einst die Jobs in der Landwirtschaft verschwunden sind?

Ja. Der Industriesektor wird wichtig bleiben, aber immer weniger Menschen werden dort tätig sein. Menschen werden zunehmend sich gegenseitig bedienen.

Schön, aber viele Dienstleistungsjobs sind lausig bezahlt. Wie also soll eine Dienstleistungs-Gesellschaft für genügend Wertschöpfung sorgen?

Dieses Problem zu lösen wird eine der grössten Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte werden. Die Menschen im Dienstleistungssektor müssen anständig bezahlt werden. Unsere hochentwickelte Wirtschaft produziert genügend Güter für alle. Es ist bloss eine Frage, wie wir sie vernünftig verteilen.

Lukrative Investitionen Chinas Fliessbänder geraten immer mehr ins Stocken Die Zukunft der Wirtschaft Wohlstand ohne Wachstum ist möglich – oder warum der kapitalistische Velofahrer nicht umfallen muss Link zum Artikel Neue Zölle, neue Zäune: Warum sich die Ära des freien Handels ihrem Ende zuneigt Link zum Artikel Bundesrat gibt zu: Das Bedingungslose Grundeinkommen kostet 25, nicht 153 Milliarden Franken Link zum Artikel Wenn wir Glück haben, behalten uns die Roboter als Haustiere Link zum Artikel

Abonniere unseren Newsletter