Unkartierte Insel im Weddellmeer. (Foto: Alfred-Wegener-Institut / Christian Haas)

Forscher entdecken unkartierte Insel in der Antarktis

Mehr «Wissen»

Ein Expeditionsteam ist im antarktischen Weddellmeer, östlich von der Antarktischen Halbinsel auf eine bislang unbekannte Mini-Insel gestossen. Das 130 Meter lange und 50 Meter breite Eiland ist in keiner Seekarte verzeichnet. Das soll sich nun ändern.

Der Eisbrecher «Polarstern» in der Antarktis. Bild: sda

Die Forschenden sind in dem Gebiet seit Anfang Februar mit dem Eisbrecher «Polarstern» unterwegs, wie das Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Deutschland mitteilte. Wegen rauer Wetterbedingungen mussten die Forschungsarbeiten unterbrochen werden, um im Windschatten einer Insel Schutz zu suchen.

Plötzlich sei ein «Eisberg» aufgetaucht, «der irgendwie dreckig aussah», wie AWI-Wissenschaftler Dreutter sagte. Bei näherer Betrachtung habe sich herausgestellt, dass es sich dabei um eine rund 130 Meter lange, 50 Meter breite und 16 Meter hohe Insel gehandelt habe. Sie sei auf der Seekarte lediglich als unerforschte Gefahrenzone sowie eine Seemeile neben der tatsächlichen Position verzeichnet gewesen.

Die unkartierte Insel im Weddellmeer. Foto: Alfred-Wegener-Institut / Simon Dreutter

Die Insel sei zwar als Gefahrenzonen etwa eine Seemeile neben der tatsächlichen Position in der Seekarte eingezeichnet, fehle aber in anderen Datensätzen. Die Gründe dafür sind den Fachleuten noch unklar. Auf den untersuchten Satellitenbildern liess sich die Insel wegen ihrer Eisauflage kaum von den Eisbergen unterscheiden, die in der unmittelbaren Umgebung zahlreich umhertreiben.

Mit einer Drohne und einem Echolot sei das Eiland systematisch vermessen und erfasst worden. Noch habe die Insel keinen Namen, das soll sich aber ändern. Dafür müsse ein vorgesehener Prozess durchlaufen werden. Auch soll die Insel in internationale Seekarten und andere wichtige Datensätze eingefügt werden. (sda/dpa/dil)