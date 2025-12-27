Fast unbegrenztes Wissen ist nur wenige Klicks entfernt! Bild: keystone

Weisst du, wie die Schweiz dieses Jahr gegoogelt hat? Dann beweise dich hier im Quiz

Das Jahr ist schon wieder um und wir fragen uns, womit wir unsere Zeit eigentlich wieder verschwendet haben. Doch was heisst schon verschwendet! Wir haben die Zeit genutzt, um nach den tiefsten Tiefen des menschlichen Wissensschatzes zu graben. Doch wie viel davon weisst du noch? Beweise dich hier im Quiz:

10 Fragen Wie hat die Schweiz 2025 gegooglet? Finde hier heraus, wie die Schweiz im Jahr 2025 gegooglet hat – und was!

Na, wie lief es? Nicht so gut? Dann kannst du hier dein Wissen nochmals auffrischen:

