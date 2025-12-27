freundlich-2°
DE | FR
burger
Quiz
Digital

Jahresquiz zu 2025: Was hat die Schweiz wie gegoogelt?

FILE - Various Google logos are displayed on a Google search, Monday, Sept. 11, 2023, in New York. U.S. District Judge Amit Mehta ruled Monday, Aug. 5, 2024, that Google&#039;s ubiquitous search engin ...
Fast unbegrenztes Wissen ist nur wenige Klicks entfernt!Bild: keystone

Weisst du, wie die Schweiz dieses Jahr gegoogelt hat? Dann beweise dich hier im Quiz

27.12.2025, 18:1827.12.2025, 18:18
Leo Helfenberger
Leo Helfenberger

Das Jahr ist schon wieder um und wir fragen uns, womit wir unsere Zeit eigentlich wieder verschwendet haben. Doch was heisst schon verschwendet! Wir haben die Zeit genutzt, um nach den tiefsten Tiefen des menschlichen Wissensschatzes zu graben. Doch wie viel davon weisst du noch? Beweise dich hier im Quiz:

10 Fragen
Cover Image

Wie hat die Schweiz 2025 gegooglet?

Finde hier heraus, wie die Schweiz im Jahr 2025 gegooglet hat – und was!

Na, wie lief es? Nicht so gut? Dann kannst du hier dein Wissen nochmals auffrischen:

Das hat die Schweiz 2025 am meisten gegoogelt

Falls du weiterhin einen unbändigen Wissensdurst verspürst, kannst du dir hier die Zeit vertreiben:

Ab zu Quizz den Huber!

Mehr zum Thema:

Das meistbenutzte Passwort in der Schweiz ist angeblich ... nicht mehr «123456»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
20 lustige, definitiv zu ehrliche Stellen-Inserate
1 / 24
20 lustige, definitiv zu ehrliche Stellen-Inserate

bild: twitter

 ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kinobesucher verwüsten wegen dieser Szene aus Minecraft die Säle
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
16 Jahre ist es her: Wie viele Schweizer U17-Weltmeister kennst du noch?
Zum ersten Mal seit 2009 ist die Schweiz an der U17-Weltmeisterschaft dabei. Vor 16 Jahren gelang der Nati die grosse Sensation. Aber an wie viele Spieler von damals erinnerst du dich noch?
Dank eines 1:0-Sieges im Final gegen Gastgeber Nigeria wurde die Schweizer U17-Nationalmannschaft 2009 Weltmeister. 16 Jahre später ist die U17-Nati endlich wieder an einer WM dabei. Am Dienstagnachmittag startet das Abenteuer in Katar gegen die Elfenbeinküste.
Zur Story