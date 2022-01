Nocebo-Effekt: 2/3 der Nebenwirkungen sind nicht von der Covid-Impfung

Bei der zweiten Spritze nahm der Nocebo-Effekt ab. In der Salzlösungsgruppe verringerten sich die gefühlten Nebenwirkungen. Nur noch 32 (vorher 35) Prozent rapportierten Kopfschmerzen oder Müdigkeit und 14 Prozent (vorher 16) Probleme mit dem Arm. In der Gruppe der tatsächlich Geimpften verstärkten sich hingegen die Nebeneffekte: von 46 Prozent auf 61 für Kopfschmerzen und Müdigkeit und neu 73 Prozent mit lokalen Schmerzen im Arm.

76 Prozent der beschriebenen Nebenwirkungen nach der ersten Covid-Impfung können dem Nocebo-Effekt zugeordnet werden. Das sind die Erkenntnisse einer neuen Studie der Harvard Medical School in Zusammenarbeit mit der Beth-Israel-Deaconess-Klinik in Boston.

Neues Tool: Lasse irgendwo auf der Welt einen Tropfen fallen und sieh, wohin er fliesst

Angenommen, du würdest an dem Ort, an dem du dich jetzt gerade befindest, einen Tropfen Wasser fallen lassen. Wüsstest du, in welchem Meer er am Ende seiner Reise landet? Diese Webseite zeigt dir den Wasserweg.

Der US-amerikanische Programmierer Sam Learner hat eine beeindruckende Webseite namens «River Runner» erstellt – die erstmal «nur» eine Weltkarte zeigt. Interessant wird's, wenn man dann mit der Maus an einen bestimmten Ort auf der Karte tippt. Dann wird nämlich ein «virtueller Wassertropfen» fallen gelassen.