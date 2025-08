Der Vollmond im August trifft auf zwei Highlights am Nachthimmel. Bild: keystone

Planetenparade und Sternschnuppenschauer: Diese Himmelsspektakel erwarten dich im August

Der nächste Vollmond, der sogenannte Störmond, tritt am 9. August um 9.55 Uhr (MESZ) in Erscheinung. Wer ihn beobachtet, kann sich über zwei zusätzliches Himmelsereignisse freuen – die Planetenparade und die Sternschnuppennächte.



Mehr «Schweiz»

Mitte August lohnt sich ein Blick zum Himmel: Beim Vollmond am 9. August handelt es sich um einen Supermond, der sich besonders nahe an der Erde befindet. Er erscheint dadurch besonders gross und hell. Der Vollmond steht diesmal im Sternzeichen Wassermann.



Doch das ist noch nicht alles.

Der Vollmond zeigt sich im August einen Tag vor einem besonderen Himmelsereignis: Am 10. August stehen sechs Planeten in einer Reihe, vier davon – Merkur, Venus, Jupiter und Saturn – sind sogar mit blossem Auge sichtbar. Für Neptun und Uranus benötigt man ein Teleskop oder Fernglas.

Durch den hellen Vollmond könnte die Beobachtung der lichtschwächeren Himmelskörper allerdings schwierig sein, selbst mit Teleskop. Darum wird der Vollmond im August auch Störmond genannt.

Die sogenannte Planetenparade ist ein besonderes Ereignis, das eher selten vorkommt, circa alle 20 Jahre. Dabei stehen mehrere Planeten des Sonnensystems aus Sicht der Erde entlang einer Linie. Im All befinden sie sich nicht exakt auf in einer Reihe, sondern auf derselben Himmelsbahn (der Ekliptik). Die beste Beobachtungszeit ist kurz nach Sonnenuntergang. Um die Planeten zu beobachten, solltest du in Richtung Süden schauen und dann den Blick von Westen nach Osten richten.



Die Planeten des Sonnensystems. Bild: Shutterstock

Und das ist auch noch nicht ganz alles.

Im August erwartet uns auch noch ein Sternschnuppenschauer. Die Perseiden erreichen ihren Höhepunkt in der Nacht vom 12. auf den 13. August. Es ist die sogenannte Sternschnuppennacht. Denn: Unter idealen Bedingungen sind bis zu 200 Sternschnuppen von der Erde aus zu sehen.

Aber auch in den umliegenden Nächten sind 10 bis 30 Perseiden pro Stunde zu sehen. Am besten sieht man die Sternschnuppen, wenn man Richtung Nord-Osten schaut. Die beste Beobachtungszeit ist nach Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden.

(cst)