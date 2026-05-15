Hochnebel
DE | FR
burger
Wissen
Digital

Fernseher über Steckdosenleiste angeschlossen: Das sind die Probleme

Steckdosenleiste mit Schweizer Stromstecker, dreipolig, Schalter (Symbolbild)
Eine Steckdosenleiste mit Schweizer Stromkabel, dreipolig (Symbolbild).Bild: imago-images.de

Den Fernseher über die Steckdosenleiste ausschalten? Das kann schaden

TV-Geräte zum Beispiel über Nacht auszuschalten, hilft beim Energiesparen und funktioniert mit Smart-Home-Steckdosen sogar vollautomatisch. Allerdings ist dringend ein anderes Vorgehen zu empfehlen.
15.05.2026, 22:3615.05.2026, 22:36
Marcel Horzenek / t-online
Ein Artikel von
t-online

Fernsehgeräte gehören zu den Energieverbrauchern im Haushalt. Viele Menschen nutzen daher Steckdosenleisten oder Smart-Steckdosen, um ihren Fernseher und andere Geräte vom Netz zu nehmen und so Strom zu sparen. Doch das kann für die betroffenen Geräte schädlich sein.

Warum ist es schlecht, den Fernseher über die Steckdosenleiste auszuschalten?

Die Technologie moderner TV-Geräte ähnelt der von Computern – sie sind gefüllt mit sensiblen Bestandteilen und Schaltkreisen. Wenn die Stromzufuhr abrupt unterbrochen wird, lässt das diese Komponenten schneller verschleissen.

Hinzu kommt, dass viele Fernsehgeräte im Stand-by-Modus Updates für ihre Betriebssysteme durchführen. Werden diese automatischen Software-Aktualisierungen unterbrochen, kann das zu Problemen mit dem System führen.

Besonders vorsichtig sollten Besitzer von OLED-Fernsehern sein. Die Geräte führen im Stand-by spezielle Reinigungsprogramme durch, um sogenanntes Einbrennen zu verhindern. Fällt der Strom aus, können diese Prozesse nicht stattfinden und das Bild leidet darunter.

Wie kann ich meinen Fernseher richtig vom Strom trennen?

Am besten ist es, wenn man das Gerät vollständig herunterfährt, anstatt nur in den Stand-by-Modus zu versetzen. Das ist entweder über die Fernbedienung möglich oder bei älteren Modellen über einen Knopf am Gerät selbst. Es hilft auch, wenn man den Fernseher direkt an eine Wandsteckdose anschliesst – ganz ohne Steckdosenleiste dazwischen.

Gibt es Alternativen zur Steckdosenleiste?

Falls man mehrere Geräte hat, die man gerne zusammen ausschalten möchte – wie etwa eine Spielkonsole oder ein Soundsystem –, könnten Steckdosenleisten mit permanenten Sockeln eine Lösung sein. Bei diesen Leisten bleibt mindestens eine Buchse auch dann noch am Stromnetz, wenn die Leiste (manuell) abgeschaltet wird. Hier sollte man jedoch darauf achten, hochwertige Mehrfachsteckdosen zu verwenden und stets die Leistungsbegrenzung der Geräte zu prüfen.

Muss ich mein TV-Gerät wirklich komplett abschalten?

Nein. Der Energieverbrauch moderner Fernseher im Stand-by-Modus ist so gering, dass sich ein komplettes Ausschalten kaum lohnt. Andere Elektrogeräte verbrauchen deutlich mehr Strom. Obwohl es praktisch zu sein scheint, alle Geräte gleichzeitig per Steckdosenleiste vom Netz zu nehmen, ist das für den Fernseher nicht die beste Lösung.

Soll man das Handy über Nacht aufladen? Hier sind die wichtigsten Akku-Fakten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Von der dummen Siri zur mächtigen Apple-KI
1 / 15
Von der dummen Siri zur mächtigen Apple-KI

Als Siri im Herbst 2011 mit dem iPhone 4S das Licht der Welt erblickte, war die Begeisterung gross. Es war das erste Mal, dass Millionen von Menschen eine digitale Sprachassistentin in die Hand bekamen. Doch die Euphorie verflog schnell...
quelle: getty images north america / justin sullivan
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Adolf Ogi wollte bereits 1989 Strom sparen – das SRF machte sich über ihn lustig
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Warum die Gladiatoren tragische Helden waren
Gladiatorenkämpfe gehörten zu den blutigsten Spektakeln der römischen Welt. Sie waren auch auf dem Gebiet der heutigen Schweiz äusserst beliebt.
Im Dezember 2021 machten Archäologinnen und Archäologen in Kaiseraugst (AG) eine überraschende Entdeckung. Bei Bauarbeiten für das neue Bootshaus des Basler Ruderclubs kamen die Überreste eines bislang unbekannten römischen Amphitheaters zum Vorschein. Die Anlage misst rund 50 Meter in der Länge und 40 Meter in der Breite und liegt unmittelbar neben dem spätrömischen Kastell Castrum Rauracense.
Zur Story