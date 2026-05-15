Eine Steckdosenleiste mit Schweizer Stromkabel, dreipolig (Symbolbild). Bild: imago-images.de

Den Fernseher über die Steckdosenleiste ausschalten? Das kann schaden

TV-Geräte zum Beispiel über Nacht auszuschalten, hilft beim Energiesparen und funktioniert mit Smart-Home-Steckdosen sogar vollautomatisch. Allerdings ist dringend ein anderes Vorgehen zu empfehlen.

Marcel Horzenek / t-online

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Fernsehgeräte gehören zu den Energieverbrauchern im Haushalt. Viele Menschen nutzen daher Steckdosenleisten oder Smart-Steckdosen, um ihren Fernseher und andere Geräte vom Netz zu nehmen und so Strom zu sparen. Doch das kann für die betroffenen Geräte schädlich sein.

Warum ist es schlecht, den Fernseher über die Steckdosenleiste auszuschalten?

Die Technologie moderner TV-Geräte ähnelt der von Computern – sie sind gefüllt mit sensiblen Bestandteilen und Schaltkreisen. Wenn die Stromzufuhr abrupt unterbrochen wird, lässt das diese Komponenten schneller verschleissen.

Hinzu kommt, dass viele Fernsehgeräte im Stand-by-Modus Updates für ihre Betriebssysteme durchführen. Werden diese automatischen Software-Aktualisierungen unterbrochen, kann das zu Problemen mit dem System führen.

Besonders vorsichtig sollten Besitzer von OLED-Fernsehern sein. Die Geräte führen im Stand-by spezielle Reinigungsprogramme durch, um sogenanntes Einbrennen zu verhindern. Fällt der Strom aus, können diese Prozesse nicht stattfinden und das Bild leidet darunter.

Wie kann ich meinen Fernseher richtig vom Strom trennen?

Am besten ist es, wenn man das Gerät vollständig herunterfährt, anstatt nur in den Stand-by-Modus zu versetzen. Das ist entweder über die Fernbedienung möglich oder bei älteren Modellen über einen Knopf am Gerät selbst. Es hilft auch, wenn man den Fernseher direkt an eine Wandsteckdose anschliesst – ganz ohne Steckdosenleiste dazwischen.

Gibt es Alternativen zur Steckdosenleiste?

Falls man mehrere Geräte hat, die man gerne zusammen ausschalten möchte – wie etwa eine Spielkonsole oder ein Soundsystem –, könnten Steckdosenleisten mit permanenten Sockeln eine Lösung sein. Bei diesen Leisten bleibt mindestens eine Buchse auch dann noch am Stromnetz, wenn die Leiste (manuell) abgeschaltet wird. Hier sollte man jedoch darauf achten, hochwertige Mehrfachsteckdosen zu verwenden und stets die Leistungsbegrenzung der Geräte zu prüfen.

Muss ich mein TV-Gerät wirklich komplett abschalten?

Nein. Der Energieverbrauch moderner Fernseher im Stand-by-Modus ist so gering, dass sich ein komplettes Ausschalten kaum lohnt. Andere Elektrogeräte verbrauchen deutlich mehr Strom. Obwohl es praktisch zu sein scheint, alle Geräte gleichzeitig per Steckdosenleiste vom Netz zu nehmen, ist das für den Fernseher nicht die beste Lösung.