An den Forschungen waren auch Universitäten in Los Angeles und San Diego in den USA beteiligt. Nach den Beobachtungen ist das Necken der Menschenaffen ähnlich wie scherzendes Verhalten beim Menschen. Es ist provokativ, beharrlich und von überraschenden und spielerischen Elementen gekennzeichnet, schrieben die Forschenden in ihrer am Mittwoch veröffentlichten Studie.

Die Voraussetzungen für Humor sollen sich vor 13 Millionen Jahren in der menschlichen Abstammungslinie entwickelt haben. In einem Experiment konnten Biologen des Max-Planck-Institut in Konstanz gegenseitiges Necken bei vier Menschenaffenarten dokumentieren.

Henry Hotze, ein Schweizer Propagan­dist der Südstaaten

Das Leben von Henry Hotze ist in der Schweiz weitgehend unbekannt. Der in Zürich geborene Hotze wanderte in die Vereinigten Staaten aus. Während des Amerikanischen Bürgerkriegs wurde er in Europa zum wichtigsten Propagandisten der Konföderation.

Henry Hotze wurde am 2. September 1833 in Zürich geboren, aber über seine ersten Lebensjahre ist nur wenig bekannt. Er war der Sohn von Rudolf Hotze, der als Hauptmann in der französischen Armee gedient hatte, und Sophia Esslinger von Zürich. Fest steht, dass Hotze eine umfassende Erziehung erhielt und in Fremdsprachen, Geschichte und Rhetorik glänzte. Als eine Art Wunderkind studierte Hotze auch Anthropologie und Ethnologie, die im 19. Jahrhundert neuartige Disziplinen waren. Bereits in jungen Jahren interessierte sich Henry Hotze besonders für Rassentheorien und die Ursprünge der Menschheit.