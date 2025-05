Mysteriöser Kreis im All entdeckt – Ursprung wirft viele Fragen auf

Welche Art von Supernova genau hinter Teleios steckt, ist bislang nicht eindeutig bestimmbar. Am ehesten vermuten die Forschenden eine Explosion in einem Doppelsternsystem. Doch auch eine seltenere Variante, bei der ein «Zombie-Stern» zurückbleibt, könnte infrage kommen. Sicher ist bislang nur eines: Teleios gibt der Forschung viele neue Rätsel auf.

«Es sieht aus wie eine Explosion unter idealen Bedingungen», erklärt Filipović. Doch obwohl Modelle von Supernovae eine kreisförmige Form vorhersagen, sind solche idealen Bedingungen in der Realität äusserst selten – umso aussergewöhnlicher erscheint dieser Fund.

Normalerweise sind Supernova-Überreste stark verformt – etwa durch ungleichmässige Explosionen oder durch Material in ihrer Umgebung. Bei Teleios ist das anders: Er zeigt keine sichtbaren Störungen. Ein möglicher Grund: seine Lage. Das Objekt liegt abseits dichter Gas- und Staubansammlungen. Dort konnte sich die Gasblase offenbar gleichmässig und ungestört ausbreiten.

Entdeckt wurde die Struktur von Miroslav Filipović, Astrophysiker an der Western Sydney University. Er stiess bei der Durchsicht von neuen Radiodaten des australischen Teleskops ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) zufällig auf das Objekt. Das Forschungsteam gab dem Fund den Namen «Teleios», abgeleitet vom griechischen Wort für «vollkommen».

Bild: Filipovic et al.

Der mysteriöse Kreis im Weltall: Die Form ist für das Objekt ungewöhnlich. Bild: Filipovic et al.

«Die Zukunft gehört den Optimisten!»

Klimakrise, Kriege und unsichere Perspektiven dominieren das Weltgeschehen. Doch der indischstämmige Wirtschaftsprofessor Karthik Muralidharan sagt, der Zustand der Welt verbessere sich. Dank seinen Forschungen weiss er auch, was es braucht, um die Entwicklung in armen Ländern zu beschleunigen - und wie die Schweiz dabei helfen kann.

Entwicklungsökonom Karthik Muralidharan (49) gehört zu den wichtigsten aktuellen Denkern in der Frage, wie Entwicklungsländer der Armut entkommen können. Er berät dazu die indische Regierung und hat das Buch «Accelerating India's Development: A State-Led Roadmap for Effective Governance» veröffentlicht. Wir trafen ihn an der Universität Zürich zum Gespräch.