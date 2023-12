Bei einem gesunden Körper kann dieser vorübergehende Stress das Immunsystem aber in gewisse Weise mittrainieren. Eine US-Studie hat gezeigt, dass wer sich fünf oder mehr Tage in der Woche mindestens zwanzig Minuten moderat bewegt, verringert das Infektionsrisiko im Herbst und Winter um fast die Hälfte im Vergleich zu inaktiven Personen.

Wichtig ist, nichts zu überstürzen: Steigt der Puls bereits bei niedriger Belastung an, warten Sie besser nochmals einen Tag mehr. Eine Schippe in Dauer und Intensität sollten Sie nur drauflegen, wenn sich das vorangegangene Training gut angefühlt hat.

Eine Infektion, vor allem mit Viren, kann eine Herzmuskelentzündung auslösen, in der Fachsprache Myokarditis genannt. Die Krankheitserreger werden mit dem Blut von ihrer eigentlichen Infektionsquelle zum Herzen transportiert, wobei sich die Zellen des Gewebes entzünden können. Die Symptome sind unspezifisch, häufig treten aber Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kurzatmigkeit, Engegefühl und Schmerzen in der Brust sowie Herzstolpern auf.

Wenn die Infektion Fieber auslöst, ist der Fall glasklar: Es gilt ein absolutes Sportverbot. Ohne Fieber ist leichte bis mässige Anstrengung in der Regel in Ordnung. Expertinnen und Experten raten zum sogenannten «Neck Check». Liegen die Symptome alle «oberhalb des Nackens» (englisch: «Neck»), dazu gehören eine laufende oder verstopfte Nase, Niesen und leichte Halsschmerzen, ist körperliche Aktivität in Ordnung. Ein No-Go gilt, wenn die Symptome «unterhalb des Halses» sind, wie bei Husten, Atemnot oder Erbrechen und Durchfall. Auch bei Muskelschmerzen und starker Müdigkeit ist eine Pause angezeigt.

Schwarzenburg – weltweit!

1939–1998 strahlt der Kurzwellensender Schwarzenburg in der Schweiz produzierte Radioprogramme in alle Welt aus. Die Sendungen gelten den Auslandschweizer:innen in Übersee und sollen zudem «die Geltung der Schweiz im Ausland fördern.» In einer Art Mikrogeschichte lassen sich die grossen Umbrüche des 20. Jahrhunderts anekdotisch an der ehemaligen Sendeanlage erzählen.

In den frühen 1930er Jahren entwickelt sich Radio zu einem populären Medium. Die über die Landessender auf Mittelwelle ausgestrahlten Programme haben aber nur eine Reichweite von einigen hundert Kilometern. Auslandschweizer:innen in Übersee können keine Radiosendungen aus der Schweiz empfangen. Ab 1935 werden daher regelmässig Spezialsendungen über Kurzwelle via den Völkerbund-Sender in Prangins ausgestrahlt. Senderichtung ist anfänglich Nord- und Südamerika, ab 1938 auch Afrika, Asien und Australien.