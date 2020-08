Wissen

History

Deinosuchus: Dieses Ur-Krokodil konnte sogar Dinos fressen



Mit Deinosuchus hätte man sich bestimmt nicht angelegt. Das Ur-Krokodil, dessen griechischer Name mit «Schrecklicher Krokodilgott» übersetzt wird, war zehn bis zwölf Meter lang und hatte Zähne, die so gross waren wie Bananen. Damit tötete der Räuber – in seinem Ökosystem damals der grösste – sogar Dinosaurier.

Deinosuchus lebte etwa vor 84 Millionen bis 70 Millionen Jahren in der späten Kreidezeit im heutigen Nordamerika und starb noch vor dem Massenaussterben am Ende der Dinosaurier-Ära vor 66 Millionen Jahren aus. Er dürfte einer der grössten, wenn nicht der grösste Vertreter in der Stammesgeschichte der Krokodile sein.

It’s #FossilFriday, so let’s dive into the new #Deinosuchus paper and my accompanying illustration. There’s a lot of material to cover, so get comfy. Unless otherwise noted, all images are either by me or from Cossette and Brochu (2020). pic.twitter.com/UE1krKCTWe — Tyler Stone (@tylerstoneart) July 31, 2020

Eine Studie des New York Institute of Technology und der University of Iowa, die im Journal of Vertebrate Paleontology veröffentlicht wurde, wirft neues Licht auf das vorzeitliche Monstrum. So konnten die Forscher drei Spezies von Deinosuchus beschreiben: Deinosuchus hatcheri, Deinosuchus riograndensis und Deinosuchus schwimmeri. Die ersten beiden lebten im Westen des nordamerikanischen Kontinents, der damals durch ein untiefes Meer – den Western Interior Seaway – in zwei Teile getrennt war. Ihr Verbreitungsgebiet reichte vom heutigen Montana bis zum nördlichen Mexiko. Deinosuchus schwimmeri hingegen lebte in der atlantischen Küstenebene von New Jersey bis Mississippi.

Das Ur-Krokodil befand sich am Ende der Nahrungskette. «Beinahe alles in seinem Verbreitungsgebiet stand auf dem Menü», sagte Ko-Autorin Stephanie Drumheller-Horton. In ihrer Studie konnten die Forscher bestätigen, was aufgrund von Bissspuren an Dinosaurier-Schädeln und -Knochen bereits früher vermutet worden war: Deinosuchus jagte auch Dinos.

Das Reptil verfügte über einen riesigen Kopf und seine kräftigen Kiefer konnten eine enorme Beisskraft von bis zu 102 Kilonewton entwickeln. Mit seinen bananengrossen, aber stumpfen Zähnen konnte Deinosuchus, der seinen Beutetieren in Flüssen oder Sümpfen auflauerte, auch sehr grosse Tiere packen und ins Wasser ziehen, um sie dort zu ertränken.

Bild: Adam Cossette

Deinosuchus wurde taxonomisch ursprünglich der Familie der Echten Krokodile (Crocodylidae) zugeordnet. Nach dem Fund eines gut erhaltenen Schädelfragments wird das riesige Reptil aber zu den Alligatoroidea gerechnet. (dhr)

Megalodon – der grösste Hai aller Zeiten Video: srf/Roberto Krone

