So schnell müsste das Christkind sein, um alle Kinder in der Schweiz zu beschenken

Christkind im Stress: Um an Heiligabend alle Kinder der Schweiz zu besuchen, muss es das Christkind jede Sekunde zu 68 Kindern schaffen.

In der Schweiz leben Daten des Bundesamts für Statistik zufolge 976’103 Kinder im Alter bis zehn Jahren. Viele warten bekanntlich am 24. Dezember auf den grossen Moment: Glöckchen klingeln, Türen gehen auf, Geschenke liegen da.

Glücklicherweise wird der Zeitpunkt der Geschenkübergabe nicht in allen Familien gleich gehandhabt – in einem Zeitfenster von rund vier Stunden wird es das Christkind aber wohl schaffen müssen, die unzähligen Geschenke abzuliefern.

Dafür müsste es jede Sekunde 68 Kindern die Geschenke bringen, wie Berechnungen von Keystone-SDA zeigen. Kein Wunder also, dass es niemand je wirklich gesehen hat – wer so schnell unterwegs ist, kann unmöglich für Fotos posieren. Aber wie schnell muss das Christkind wirklich sein?

In Überschallgeschwindigkeit unterwegs

Um dies herauszufinden, müssten wir wissen, wie viele Kilometer das Christkind zurücklegt. In Wirklichkeit fliegt das Christkind vermutlich auf direktem Weg von Haus zu Haus. Da aber nicht bekannt ist, wo genau wie viele Kinder wohnen, hilft eine Annäherung: Das Schweizer Strassennetz mit seinen 85'151 Kilometern. Es deckt das Land dicht ab, verbindet praktisch jedes bewohnte Gebiet und ist damit ein realistischer Indikator für die Distanzen, die das Christkind zurücklegen müsste, wenn es von Haustür zu Haustür gelangen wollte.

Rechnet man diese Strecke auf das verfügbare Zeitfenster von vier Stunden herunter, ergibt sich eine Reisegeschwindigkeit von rund 21'290 Kilometern pro Stunde. Das Christkind ist damit rund 23-mal schneller unterwegs als ein modernes Passagierflugzeug über den Wolken und knapp 17-mal schneller als der Schall. (sda)