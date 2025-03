Blink-182-Sänger lässt Banksy-Gemälde für 4,3 Millionen Pfund versteigern

Ein Ölgemälde des legendären Streetart-Künstlers Banksy ist bei Sotheby's in London für fast 4,3 Millionen Pfund (rund 4,9 Millionen Franken) versteigert worden. Das auch unter dem Titel «Toxic Beach» bekannte Werk «Crude Oil (Vettriano)» ist eine Neuinterpretation des Gemäldes «Singing Butler» des Schotten Jack Vettriano, dessen Tod einen Tag zuvor verkündet worden war.

Vettrianos Original von 1992 zeigt ein tanzendes Paar am Strand, während ein Butler und ein Hausmädchen Regenschirme halten. In Banksys Version sind statt des Hausmädchens zwei Männer in Schutzanzügen zu sehen, die sich an einem Fass mit Giftmüll zu schaffen machen.

Das auch unter dem Titel «Toxic Beach» bekannte Werk «Crude Oil (Vettriano)» ist eine Neuinterpretation des Gemäldes «Singing Butler» des Schotten Jack Vettriano. bild: Sotheby's

Der Maler Vettriano wuchs in armen Verhältnissen im Osten Schottlands auf und fing mit 21 Jahren mit der Kunst an. Sein «Singing Butler» wurde zum meistverkauften Druck in Grossbritannien, was ihm zwar kommerziellen Erfolg, aber auch Kritik innerhalb der Kunstszene einbrachte.

Banksys «Crude Oil (Vettriano)» stammt aus der Sammlung von Mark Hoppus, Mitbegründer der Punk-Band Blink-182. Der Musiker hatte das Bild 2011 gemeinsam mit seiner Frau gekauft. «Wir haben dieses Bild auf den ersten Blick geliebt. Unbestreitbar ein Banksy, aber anders», zitierte das Auktionshaus Hoppus. Das Gemälde war laut Hoppus jahrelang ein «aussergewöhnlicher Teil» des Familienlebens.

Hoppus wird einen Teil des Auktionserlöses laut Sotheby's nach den verheerenden Bränden rund um Los Angeles an zwei Wohltätigkeitseinrichtungen der kalifornischen Metropole sowie an die California Fire Foundation spenden. (pre/sda)