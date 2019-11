Wissen

30 Jahre Mauerfall:10 faszinierende Vorher-nachher-Fotos aus Deutschland



Die deutsche Teilung und Einheit in 10 faszinierenden Vorher-nachher-Fotos

Während sich viele Menschen in der BRD mit der Mauer abgefunden hatten, weigerte sich Jürgen Ritter eben dies zu tun. Der Fotojournalist (Jahrgang 1949) beschloss Anfang der 1980er Jahre, die Teilung Deutschlands zu dokumentieren und schoss zehntausende Bilder der Grenzanlagen in Berlin und an der Staatsgrenze.

Dieser Artikel erschien erstmals im November 2014.

Das grosse Publikumsinteresse an seinen Ausstellungen sowie die Gründung eines Vereins zur Unterstützung von bei der Flucht verletzten DDR-Bürgern riefen schliesslich die Stasi auf den Plan, die westdeutsche Spitzel auf ihn ansetzten.

Auch einige BRD-Politiker störte, dass Ritter dauernd den Finger in die innerdeutsche Wunde legte. Gerhard Schröder, damals Oppositionsführer im niedersächsischen Landtag, sagte im Sommer 1989, wenige Monate vor dem Mauerfall: «Nach 40 Jahren Bundesrepublik sollte man eine neue Generation in Deutschland nicht über die Chancen einer Wiedervereinigung belügen.»

Der spätere Kanzler irrte sich. Der Grenzfotograf machte sich am Tag nach dem Mauerfall auf den Weg nach Berlin und fotografierte die Ereignisse und in den Wochen und Monaten danach die Veränderungen an der innerdeutschen Grenze. Auch und gerade an jenen Stellen, die er zuvor während der Zeit der Teilung abgelichtet hatte. Daraus entstanden Bücher und die Website grenzbilder.de.

watson präsentiert hier eine Auswahl von zehn Vorher-nachher-Bildpaaren von Jürgen Ritter. Mit dem Schieber nach rechts kommt die Teilung, nach links die Einheit.

Berlin

Das Brandenburger Tor an der Ebertstrasse 1984 und 2012.

DDR-Soldaten vor der Ostseite des Brandenburger Tors 1989 und 2013.

Aussichtsplattform an der Kreuzung Zimmerstrasse Friedrichstrasse in der Nähe des Checkpoint Charlie 1982 und 2012.

Gedenktafeln für Maueropfer an der Spree 1982 und 2012.

Kreuzung Köthener Strasse Stresemannstrasse 1982 und 2013 mit Umweltministerium.

Innerdeutsche Grenze

Aussicht von Zasenbeck (Niedersachsen) nach Hanum (Sachsen-Anhalt) 1982 und 2013.

Elbebrücke in der Nähe von Dömitz zwischen Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern 1982 und 2011.

Werrabrücke (später Brücke der Einheit) bei Phillipsthal (Hessen) und Vacha (Thüringen) 1982 und 2009.

Ehemaliger Grenzübergang Helmstedt-Marienborn zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 1982 und 2013.

