Solares Geoengineering – berechtigte Kritik oder Schwarzmalerei?

Junge Sterne im Paartanz Hier sehen wir ein eng verbundenes Paar sich aktiv bildender Sterne, aufgenommen in hochauflösendem Nahinfrarotlicht von der NIRCam des James-Webb-Teleskops. Es handelt sich um Protosterne im Herbig-Haro-Objekt 46/47 ( HH 46/47 ).

Russland terrorisiert die Ukraine mit mehr als 900 Bomben – und das in einer Woche

Iran plant angeblich «heftigen» Angriff auf Israel +++ Netanjahu-Sprecher weiter in U-Haft

Zwei Mütter entführen ihre Kinder, weil sie an Verschwörungstheorien glauben

An alle Tierfreunde: Hier lang für 27 tolle Bilder

Die angekündigte Katastrophe: Ein Buch entlarvt unsere Klima-Ignoranz

Trump, Ukraine, Gaza: Es gibt einige Gründe, um über den Lauf der Welt beunruhigt zu sein. Darob gerät die Klimakrise aus dem Fokus, wovor ein Buch uns eindringlich warnt.

Fünf Jahre sind erst vergangen, seit der Klimawandel die politische Debatte dominierte. Im «Windschatten» des Klimastreiks erlebten die Öko-Parteien einen Boom. Für kurze Zeit dachte man, es gehe vorwärts mit dem Klimaschutz. Stattdessen folgte eine Kaskade an neuen Krisen: Pandemie, Kriege in der Ukraine und in Nahost, Migration.