Flug zum Mond: Nasa sagt Raketenstart schon wieder ab

Nach der Verschiebung der unbemannten Nasa-Mondmission «Artemis 1» sollte die Trägerrakete SLS heute starten. Doch wegen technischer Probleme hat die Nasa den Start erneut verschoben.

Die US-Weltraumbehörde Nasa hat auch den zweiten Startversuch einer unbemannten Mond-Mission abgebrochen. Die Start-Leiterin von «Artemis I», Charlie Blackwell-Thompson, habe den Versuch wenige Stunden vor dem geplanten Start abgesagt, wie ein Sprecher mitteilte.

Zuvor hatte die Nasa bereits ein Leck in einem Tankschlauch bestätigt. Mehrere Versuche, dieses Problem zu lösen, waren gescheitert. Der Start war in einem zweistündigen Zeitfenster am Samstag ab 20.17 Uhr Schweizer Zeit geplant.

Ein erster Startversuch von «Artemis I» war vergangenen Montag ebenfalls wegen eines Tanklecks abgebrochen worden. Ausserdem hatte ein Triebwerk nicht auf die nötige Temperatur heruntergekühlt werden können. Als weitere mögliche Starttermine hatte die Nasa danach neben Samstag auch Montag, den 5. September genannt. Der rund 40 Tage dauernde unbemannte Testflug der «Artemis»-Mission soll die Rückkehr zu bemannten Flügen zum Mond einläuten.

Reisezeit beträgt mehr als fünf Wochen

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will 50 Jahre nach der letzten Mondlandung eine Rakete zu dem Erdtrabanten schicken. Das unbemannte Flugobjekt soll nach seinem Start vom Kennedy Space Center in Florida mehr als fünf Wochen im All unterwegs sein.

An Bord befindet sich eine Raumkapsel namens «Orion», die den Mond in rund 100 Kilometern Entfernung umrunden soll. Anschliessend soll sie bis zu 64'000 Kilometer hinter den Mond vordringen – das wäre ein Rekord für ein Raumschiff, das Menschen befördern soll.

Verwendete Quellen:

Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und sda/afp.

