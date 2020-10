Ein Bauer untersucht das Rülpsen und Furzen von Kühen – denn sie sollen CO2-neutral werden

Mit Leinsamen, Koriander und Knoblauch gegen Methan in der Schweiz

In der Schweiz stammen vier Fünftel der Methanemissionen aus der Landwirtschaft. Der Anteil ist damit noch viel höher als im globalen Durchschnitt. An der Reduktion dieser Emissionen wird unter anderem bei Agroscope, dem landwirtschaftlichen Forschungsinstitut des Bundes, geforscht. So experimentierte dort ein Team mit Leinsamen und Rapssamen im Milchkuhfutter. Mit diesen ölhaltigen Samen als Futterzusatz konnte die Methanproduktion pro Kilogramm Milch um 15 bis 17 Prozent verringert werden. Das Problem dabei ist, dass in der Schweiz nur wenig Leinsamen produziert wird. Eine spannende Alternative könnten die Blätter des Haselstrauchs sein, die das Institut für Agrarwissenschaften der ETH Zürich erforscht. Bei Schafen gingen damit die Methanemissionen um bis zu dreissig Prozent zurück, bei Rindern wird es derzeit untersucht. Das ETH-Team experimentiert im Versuchsstall im zürcherischen Lindau aber auch mit Kürbiskernen und Spirulina (Blaualgen). Bereits sind in der Schweiz auch kommerzielle Produkte entstanden. Die methansenkende Wirkung des Futterzusatzes der waadtländischen Firma Agolin wurde sogar von der unabhängigen Organisation «Carbon Trust» zertifiziert. Das Produkt basiert auf Koriander und Nelken. Das Start-up «Mootral» mit Sitz in Rolle am Genfersee will dagegen mit einem Extrakt aus Knoblauch und Bitterorangen 30 Prozent Methan verhindern. Die Markteinführung scheitert bislang an einem rechtlichen Problem: In der Fütterung von Milchkühen ist Knoblauch verboten. (nsn)