5583 Franken pro Tag spuckt dieser Vulkan in Form von Goldpartikeln aus

Der Mount Erebus in der Antarktis ist der südlichste aktive Vulkan der Welt. Er ist 3794 Meter hoch und befindet sich auf Ross Island. In seinem Krater brodelt seit Jahrzehnten ein Lavasee vor sich hin – aber das ist nicht das Einzige, was ihn so besonders macht.

Neben Gasen und Wasserdampf spuckt der Mount Erebus nämlich auch Goldpartikel aus: pro Tag ungefähr 80 Gramm. Umgerechnet sind das ungefähr 5583 Franken, die in Form von bis zu 0,02 Millimeter grossen Goldpartikeln durch die Luft fliegen. Forscher aus den USA haben das bereits in den 90er-Jahren herausgefunden und sollen im umliegenden Schnee sogar auf bis zu 0,06 Millimeter grosse Goldstückchen gestossen sein.

Der Mount Erebus von oben. Bild: www.imago-images.de

Bevor du jetzt aber meinst, du könntest deinen Job künden: Weil die Partikel so winzig sind, ist das Sammeln einer gewinneinbringenden Menge unmöglich. Du musst also doch mit Lottospielen anfangen.

