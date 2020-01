Wie gut kennst du die Air Force One?

Quiz

2. Was kann die Air Force One, was eine normale Boeing 747-200B nicht kann?

Ja, es handelt sich um ein Flugzeug der US-Luftwaffe, das die First Lady (aber nicht den Präsidenten) an Bord hat.

5. Warum sind auf diesem Bild zwei Air Force Ones sichtbar? DIGITAL

Es handelt sich um eine billige Fotomontage.

Nur die Maschine am Boden ist die Air Force One, jene in der Luft ist die Air Force Two.

Nur die Maschine in der Luft ist die Air Force One, jene am Boden ist eine exakte Kopie.