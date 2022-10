Wrack von Kriegsschiff aus 17. Jahrhundert in Schweden entdeckt

Vor Korea soll ein Wrack samt Goldschatz liegen – eine Firma will es gefunden haben

Vor Korea soll ein Wrack samt Goldschatz liegen – eine Firma will es gefunden haben

Es handelt sich um das Wrack der «Äpplet» (Der Apfel), dem Schwesterschiff der «Vasa», der in Stockholm ein eigenes, weltbekanntes Museum gewidmet ist. Das Wrackmuseum «Vrak», das die Entdeckung am Montag präsentierte, sprach von einem weltweit einzigartigen Fund.

Spektakulärer Fund in Schweden: Meeresarchäologen haben in der Nähe von Stockholm ein untergegangenes Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert entdeckt.

In südlichen Ländern wie Griechenland oder Marokko fällt auf, dass viele Häuser ausschliesslich in hellen Farben oder komplett weiss gestrichen sind. Das hat einen einfachen Grund: Während dunkle Farben Wärme und Sonnenstrahlen absorbieren, reflektiert weisse Farbe sie. Das hat für die Menschen in Griechenland und Marokko die angenehme Folge, dass sich ihre Dächer und Hauswände bei Hitze und Sonneneinstrahlung nicht wie dunkle Oberflächen noch zusätzlich erhitzen.